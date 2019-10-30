К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.

с чего всё началось

Российские экономисты заявили, что выполнить поставленные Министерством сельского хозяйства задачи по экспорту можно лишь за счет снижения потребления продуктов самими россиянами. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Экономика Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок 29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Общество Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".

Политика МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.

Армия и оружие ВВС США задействуют российские вертолеты Ми-24 на военных учениях В 2018 году журнал Marine Corps Times писал, что командование по подготовке учений тактической группы авиации и наземных сил американской морской пехоты направило запрос с просьбой предоставить военным США два российских вертолета, боевой Ми-24 либо Ми-17, для учений на полигоне в аризонском городе Юма.

Общество Названы регионы России с самыми лучшими и худшими дорогами Росстат сообщает, что в 2018 году только 52,8 процента автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечали нормативным требованиям.

Экономика Неквалифицированные инвесторы не смогут работать с форекс-дилерами Сегодня, 30 октября 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ предложил новый вариант законопроекта о категоризации инвесторов, который запрещают неквалифицированным инвесторам работать с форекс-дилерами.

Происшествия Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26 В Иркутской области один из пропавших без вести после паводка обнаружен погибшим, таким образом, число жертв возросло до 26 человек.

Наука Прародину человечества нашли в Южной Африке Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.

Происшествия В Улан-Удэ БТР столкнулся с внедорожником В Улан-Удэ произошло ДТП с участием бронетранспортера и внедорожника.

Армия и оружие Россия строит не имеющие аналогов в мире военные корабли В российском флоте появятся многоцелевые фрегаты дальней морской зоны, большие десантные корабли, а также не имеющие аналогов в мире корабли противоминной обороны.

Шоу-бизнес Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей» Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.

Политика «Великобритания превратится в Россию»: Лондон ищет Путина Флагман британской деловой прессы Financial Times публикует ужасный (с точки зрения патриотов Евросоюза) сценарий развития Brexit: после выхода из Евросоюза Великобритания фактически превратится в еще одну Россию.

Общество Россияне мечтают о пенсии в 40 тысяч рублей Авторы опроса отмечают, «пенсионная стратегия россиян с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц — работать, работать и еще раз работать (37%)»: «На государственную пенсию они рассчитывают реже всех (13%)».

Театры В Краснодаре кресло директора театра кукол покинул Константин Мохов Краснодарский краевой театр кукол остался без руководителя. Как стало известно, 4 октября Константин Мохов ушел с поста директора.

Гаджеты Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.

Происшествия Правозащитник сообщил СМИ о проблемах со здоровьем у Шамсутдинова Юрист Юрий Кулагин в комментарии «Ленте.ру» рассказал о проблемах со здоровьем у расстрелявшего восьмерых солдат Рамиля Шамсутдинова, но военкомат якобы не принял их во внимание и признал его годным к службе.

Армия и оружие Подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава» Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".

Экономика Заседание ФРС: рынок интересует не только ставка Сегодня все внимание рынков будет приковано к заседанию Федеральной резервной системы, однако инвесторов интересует не только изменение ставки и тональность регулятора: они хотят понимать, какие планы у регулятора по стабилизации денежного рынка.

Экономика РБК: «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в суд на Вьетнам с требованием вернуть потраченные на создание ТЭС «Лонг-Фу-1» $250 млн, сообщил РБК со ссылкой на два источника.

Транспорт В Воронеже водители двух маршрутов саботировали работу В среду, 30 октября, водители маршрутов №6 и 15 саботировали работу, сообщили в пресс-службе мэрии.