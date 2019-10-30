Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам предсказали недоедание из-за экспорта

Экономисты усомнились в выполнении поставленных Министерством сельского хозяйства России задач по экспорту и отметили, что это возможно только при сокращении потребления продуктов россиянами. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.
РБКвчера в 17:00

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Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта

Lenta.ru00:10

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

Моя Москва.онлайн01:03

Эксперты сообщили об угрозе для обеспечения России продуктами

Мой Брянск00:45

Россиянам придется недоедать ради экспорта продовольствия

Накануне.Ru00:38

Экономисты: Россияне будут недоедать из-за планов Минсельхоза

Национальная служба новостей01:09

«Недоедим, но вывезем!» Повысить экспорт можно, лишь сократив потребление продуктов в России

66.ruвчера в 23:10

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

РБКвчера в 17:00
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Прародину всего человечества нашли в Южной Африке

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Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
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Вокалист американской рок-группы System of a Down Серж Танкян прокомментировал решение Палаты представителей Конгресса США о признании геноцида армян Османской империей.
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Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»

Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
РИА Новости вчера в 22:03
Политика

Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
РИА Новости вчера в 16:43
Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

МедиаПоток вчера в 12:03
Армия и оружие

Российские военные попали под обстрел турков в Сирии

Уралинформбюро вчера в 09:49
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
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Украинский журналист назвал жителей Донбасса «животными»

Журналист Остап Дроздов публично назвал жителей Донбасса "животными", недостойными гражданства.
Вести.Ru 00:43
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Стало известно о конфликте перед стрельбой солдата по сослуживцам в Забайкалье

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь человек в войсковой части в Забайкальском крае, вступил в конфликт с сослуживцами незадолго до трагедии, рассказал знакомый с ситуацией источник.
Взгляд.ру 01:21
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В России предложили укрепить асфальт полиэтиленом

Российские специалисты нашли способ продлить жизнь асфальта. Если добавлять в состав полиэтилен, то получится продукт совсем иного качества.
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Армия и оружие

Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире

Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
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Общество

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Космос

Селфи-спутник с фото Кары Делевинь рухнул на ферму в Мичигане

Спутник известной южнокорейской группы компаний свалился на ферму в Мичигане, США.
VSE42.RU вчера в 00:13
Общество

Медведев хочет повысить доверие бизнеса к судам

Российский премьер Дмитрий Медведев потребовал, чтобы ряд ведомств проработал идеи по повышению доверия бизнеса к правоохранительным органам и судебной системе.
Газета.Ru вчера в 11:13
Армия и оружие

Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трёх направлениях

Российские специалисты ввели в эксплуатацию загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике.
RT на русском 01:16
Экономика

Новая система пенсионных накоплений представлена в России

Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Газета.Ru вчера в 06:33
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Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1660 Super

Речь идет о модели Nvidia GeForce GTX 1660 Super.
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Происшествия

В Тулуне ветер сорвал кровлю с пятиэтажного дома

ТАСС вчера в 22:44
Политика

В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос

Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
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Армия и оружие

Россия озабочена количеством спутников США в космосе

RT на русском вчера в 19:29
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Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
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Происшествия

В Чите застрелили медведя, который пробрался на одну из торговых баз

Сотрудники правоохранительных органов застрелили медведя, который подобрался на территорию одной из торговых баз, расположенной примерно в 3 км от центральной площади города.
ТАСС вчера в 21:59
Хоккей

Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ

Российский форвард забросил 668-ю и 669-ю шайбы и вышел на 12-е место в истории лиги, превзойдя результат Люка Робитайла (668).
РБК вчера в 22:52
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В ярославском детском саду воспитанники избили девочку

Известия вчера в 11:54
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Часть билетов «Аэрофлота» на Дальний Восток может подорожать

Минтранс прорабатывает модель перевозок «Аэрофлота» между Москвой и городами Дальнего Востока, при которой перевозчик сможет продавать часть билетов по коммерчески обоснованному тарифу.
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Владимир Тарасенко перенес операцию на плече

Спорт-Экспресс вчера в 11:55
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Назвали продукты, запускающие воспаление в организме

Медики назвали продукты, которые могут вызвать воспалительные процессы в организме человека.
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Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения «Рейнджерс»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Тампу-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 23:00
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В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины

РБК вчера в 04:10
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