Экономика
Lenta.ruРоссиянам предсказали недоедание из-за экспорта
Экономисты усомнились в выполнении поставленных Министерством сельского хозяйства России задач по экспорту и отметили, что это возможно только при сокращении потребления продуктов россиянами. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.РБКвчера в 17:00
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Российские военные попали под обстрел турков в Сирии
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Стало известно о конфликте перед стрельбой солдата по сослуживцам в Забайкалье
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь человек в войсковой части в Забайкальском крае, вступил в конфликт с сослуживцами незадолго до трагедии, рассказал знакомый с ситуацией источник.
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В России предложили укрепить асфальт полиэтиленом
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Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
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Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
Космос
Селфи-спутник с фото Кары Делевинь рухнул на ферму в Мичигане
Спутник известной южнокорейской группы компаний свалился на ферму в Мичигане, США.
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Медведев хочет повысить доверие бизнеса к судам
Российский премьер Дмитрий Медведев потребовал, чтобы ряд ведомств проработал идеи по повышению доверия бизнеса к правоохранительным органам и судебной системе.
Армия и оружие
Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трёх направлениях
Российские специалисты ввели в эксплуатацию загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике.
Экономика
Новая система пенсионных накоплений представлена в России
Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
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Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1660 Super
Речь идет о модели Nvidia GeForce GTX 1660 Super.
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В Тулуне ветер сорвал кровлю с пятиэтажного дома
Политика
В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос
Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Армия и оружие
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Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
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В Чите застрелили медведя, который пробрался на одну из торговых баз
Сотрудники правоохранительных органов застрелили медведя, который подобрался на территорию одной из торговых баз, расположенной примерно в 3 км от центральной площади города.
Хоккей
Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ
Российский форвард забросил 668-ю и 669-ю шайбы и вышел на 12-е место в истории лиги, превзойдя результат Люка Робитайла (668).
Происшествия
В ярославском детском саду воспитанники избили девочку
Экономика
Часть билетов «Аэрофлота» на Дальний Восток может подорожать
Минтранс прорабатывает модель перевозок «Аэрофлота» между Москвой и городами Дальнего Востока, при которой перевозчик сможет продавать часть билетов по коммерчески обоснованному тарифу.
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Владимир Тарасенко перенес операцию на плече
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Назвали продукты, запускающие воспаление в организме
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"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Тампу-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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