Экономика
Lenta.ruРоссиянам предсказали недоедание из-за экспорта
Экономисты усомнились в выполнении поставленных Министерством сельского хозяйства России задач по эскпорту и отметили, что это возможно только при сокращении потребления продуктов россиянами. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.РБКвчера в 17:00
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