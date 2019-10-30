Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам предсказали недоедание из-за экспорта

Экономисты усомнились в выполнении поставленных Министерством сельского хозяйства России задач по эскпорту и отметили, что это возможно только при сокращении потребления продуктов россиянами. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.
РБКвчера в 17:00

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Россиянам придется недоедать ради экспорта продовольствия

Накануне.Ru00:38

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

Моя Москва.онлайн01:03

Эксперты сообщили об угрозе для обеспечения России продуктами

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Экономисты: Россияне будут недоедать из-за планов Минсельхоза

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Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта

Lenta.ru00:10

«Недоедим, но вывезем!» Повысить экспорт можно, лишь сократив потребление продуктов в России

66.ruвчера в 23:10

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

РБКвчера в 17:00
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Территория новостей 28 октября в 14:59
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Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его

Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
Газета.Ru вчера в 12:51
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Российские дороги предложили укрепить с помощью спецпокрытия из полиэтилена.
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Украинский журналист назвал жителей Донбасса «животными»

Журналист Остап Дроздов публично назвал жителей Донбасса "животными", недостойными гражданства.
Вести.Ru 00:43
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Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru вчера в 16:05
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Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года

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АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
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Инвесторам оставили переходный период

Инвесторам оставили переходный период ЦБ уточнил ряд положений законопроекта о категоризации инвесторов.
Коммерсантъ вчера в 19:10
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Ураган обесточил уже 47 населённых пунктов Приангарья

В Приангарье число населённых пунктов, обесточенных ураганным ветром, увеличилось до 47, передает ГУ МЧС России по Иркутской области.
REGNUM 00:56
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Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира

Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира Пока её сын наслаждается отдыхом на курорте вдали от семьи, Симона Черноморская проводит время с любимыми внуками.
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«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
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Настя Каменских поделилась с подписчиками фото из Мексики

Певица Настя Каменских поделилась с подписчиками фото с отдыха в Мексике.
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Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru вчера в 09:31
Религия

Элладская православная церковь официально признала ПЦУ

Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:52
Армия и оружие

Россия построит не имеющие аналогов в мире военные корабли

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Больше всего россияне боятся болезней, войны и бедности

Еще 22% назвали своим основным страхом стихийные бедствия, 18% боятся лишиться сбережений, а 16% респондентов боятся потерять работу.
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Токсин сделали биосенсором

Оказалось, что его можно использовать в качестве биосенсора.
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В России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО, по которой страховые компании должны принимать у водителей для оформления страховки не только протоколы ГИБДД, но и документы, полученные от спасателей и медиков.
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Палата представителей США одобрила санкции против Турции из-за С-400

Палата представителей США одобрила законопроект о введении санкций в отношении Турции в связи с её военной операцией в Сирии, а также закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400.
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NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли

Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
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«Джокер» стал самым кассовым фильмом в истории

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Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
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РИА Новости вчера в 15:58
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Прародину всего человечества нашли в Южной Африке

В ходе морфологических исследований британские антропологи выяснили, что родиной первых людей современного вида является Южная Африка.
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Отец и тренер непобедимого чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о следующем поединке своего сына.
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