Гаджеты
UfacityNews.ruРоссиянам представили фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC
Россиянам представили фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с чипом NFC, поддерживающим бесконтактные платежи. Новинка появится в продаже 16 июня по цене 3 690 рублей.
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Xiaomi привезла в Россию Mi Smart Band 4 с NFC, телевизоры и смартфоны
Российская газетавчера в 04:55
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Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
RT на русском вчера в 21:56
Общество
В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском вчера в 08:18
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 27 мая в 02:33
Шоу-бизнес
Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале
Газета.Ru 27 мая в 08:08
Общество
Резкое похолодание ожидается в России с 1 июня
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первый летний день температура в Европейской части России резко снизится на восемь-девять градусов.
Аргументы недели вчера в 04:47
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Политика
Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд
Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM 27 мая в 01:13
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
Игры
The Last of Us: Part II займет много места на жестком диске PS4
Srnsk 27 мая в 23:39
Шоу-бизнес
Елена Воробей решила продать квартиру из-за безденежья
Из-за финансовых трудностей Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории.
Наша версия вчера в 05:57
Армия и оружие
Китай считает Польшу самым важным инструментом США против России
Журналисты портала «Феникс» заявили, что США использует Польшу в качестве самого важного инструмента против России.
Актуальные Новости вчера в 16:04
Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Интерфакс вчера в 13:02
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений до создания вакцины
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии COVID-19, сохранятся до появления вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:33
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон
Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
StarHit.ru вчера в 08:07
Экономика
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru вчера в 17:50
Гаджеты
«Связной» дарит покупателям Bluetooth-колонку после покупки Galaxy A31
Магазин «Связной» дарит покупателям Bluetooth-колонку при выполнении одного условия.
Версия.Инфо 27 мая в 11:24
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу упали до нуля
Транзит российского газа через Польшу по маршруту «Ямал — Европа» полностью остановился.
Lenta.ru вчера в 03:22
Армия и оружие
В Индии: Китай создаёт широкий фронт для возможного вторжения
Индия обвиняет Китай в том, что в районе Ладакха находятся до 1,5 тысяч военнослужащих НОАК.
Военное обозрение вчера в 23:56
Политика
Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в США
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране.
Российская газета вчера в 17:01
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
Космос
Пензенские уфологи зарегистрировали отлет космических «пришельцев»
Еще одной характерной особенностью в конце апреля было то, что масса таких объектов, достигнув космических высот словно взрывалась.
Пенза-взгляд 27 мая в 08:24
Происшествия
В Южно-Сахалинске заразился коронавирусом сотрудник городской больницы
Случай заражения коронавирусом выявили в городской больнице Южно-Сахалинска, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Сахалинской области.
ТАСС 00:28
Общество
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии
Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.
RT на русском вчера в 22:47
Происшествия
Экс-начальника ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина освободили по УДО
Сибдепо вчера в 09:58
Хоккей
Форвард Сергей Плотников пополнил состав «Металлурга»
Первый областной вчера в 05:00
Кино
Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе
Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
Sibnet Новости вчера в 23:25
Общество
Эпидемия может растянуть плебисцит по поправкам на несколько дней
Эпидемия может растянуть плебисцит по поправкам на несколько дней В четверг на закрытом совещании Центризбиркома с региональными комиссиями были утверждены рекомендации Роспотребнадзора по организации общероссийского голосования по конституционным поправкам в условиях эпидемии.
Коммерсантъ вчера в 18:19
Общество
Галкин спародировал обсуждение графика прогулок в Москве
Юморист Максим Галкин разыграл сценку, посвященную утвержденному в Москве графику прогулок жителей.
Lenta.ru вчера в 17:35
Шоу-бизнес
Певица Валерия ответила на критику поведения Пригожина
В очередной публикации исполнительница отреагировала на критику поведения своего супруга Иосифа Пригожина.
Слово и Дело вчера в 08:30
Общество
«Крымэнерго» предъявило Ислямову иск на миллиард рублей из-за блэкаута
"Ледокол" на обочине: политический путь Ленура Ислямова >> "Крымэнерго" иском более чем в 1 миллиард рублей полагает, что эту сумму недополучило во время отключения электроэнергии, и не считает те расходы, которые "Крымэнерго" понесло бы, покупая электроэнергию у фирмы - "прокладки" - ООО "ЦОР", а фактически: у украинских энергосетей.
РИА Новости Крым вчера в 08:30