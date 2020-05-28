Гаджеты

UfacityNews.ruUfacityNews.ruРоссиянам представили фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC

Россиянам представили фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с чипом NFC, поддерживающим бесконтактные платежи. Новинка появится в продаже 16 июня по цене 3 690 рублей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Xiaomi представила в России новые смартфоны и телевизоры

Вести.Ru14:50

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC выходит в России

iXBT.com14:02

Xiaomi представила 7 новых устройств для России: Mi 10, Mi Band 4 с NFC, два телевизора и другое

Life.ru13:55

Xiaomi представила в России 50 и 65 телевизоры Mi TV 4S, а также браслет Mi Smart Band 4 NFC

3DNews13:47

Xiaomi добавила NFC в российскую версию фитнес-браслета и привезла новые телевизоры

Ferra13:10

Xiaomi представила новый флагман, смартфоны на каждый день, телевизоры и фитнес-трекер

Коммерсантъ13:00

Xiaomi привезла в Россию Mi Smart Band 4 с NFC, телевизоры и смартфоны

Российская газета04:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 17:10, Ашберн
Шоу-бизнес

Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье

Версия.Инфо вчера в 10:37
28
Шоу-бизнес

33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой

Звезда «Универа» любит эпатаж и часто удивляет своих поклонников. Но сегодня Настастья Самбурская предстала в совершенно неожиданном образе.
Вокруг ТВ 11:48
1
Кино

Создатели «Пацанов» опубликовали два постера ко второму сезону

Постеры появились в официальном Twitter-аккаунте сериала.
Деловое.ТВ 14:42
Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
40
Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
1,5K
Происшествия

«Убийство чести»: в Иране мужчина обезглавил свою 13-летнюю дочь

Тегеран, 27 мая 2020, 11:06 — REGNUM В Иране отец обезглавил во сне собственную 13-летнюю дочь.
REGNUM вчера в 04:06
7
Футбол

Александр Анюков завершил карьеру и войдёт в тренерский штаб «Зенита»

Напомним, ещё прошлым летом сообщалось, что Анюков завершил карьеру футболиста и вошёл в тренерский штаб «Зенита», однако он решил ещё поиграть в своём родном клубе.
78.ru 06:52
2
Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
345
Общество

В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
5,2K
Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
3,6K
Здоровье

В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 10:48
28
Авто

Бренд Lego показал конструктор с гиперкаром Lamborghini Sian

Известный бренд Lego сообщил о выходе уникальной модели суперкара Lamborghini Sian из конструктора.
Faktom 10:08
Экономика

Правительство представило план по восстановлению экономики в России

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
324
Кино

Кейт Бланшетт снимется в фильме по Borderlands

Студия Lionsgate подтвердила, что в экранизации Borderlands снимется Кейт Бланшетт.
CyberSport.ru 15:51
Общество

Экс-участника «Чай вдвоем» изнасиловали в восемь лет

Lenta.ru 13:08
6
Общество

В Роспотребнадзоре объяснили, зачем носить маску и перчатки на улице

На улице нужно ходить в маске и перчатках, потому что соблюдать социальную дистанцию не всегда возможно, рассказали порталу стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 08:48
10
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран

В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:58
735
Здоровье

Рассказала о своем лечении в московской больнице японская журналистка

Журналистка из Японии Асука Токуяма рассказала в беседе с JB Press, как она оказалась в московской больнице с подозрением на наличие коронавирусной инфекции в организме.
Live24 12:01
42
Наука

Убивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом

В опубликованном исследовании отмечается, что космический объект упал на Землю около 66 000 000 лет назад под углом, составившим примерно 60 градусов, что привело к максимальному увеличению производства парниковых газов, способных изменить климат.
Discover24 вчера в 05:10
111
Общество

Власти Москвы назвали сроки открытия предприятий кафе и ресторанов

Предприятия общественного питания возобновят работу на следующем этапе снятия ограничений.
Известия 14:19
104
Футбол

Широков назвал «неадекватными» решения властей Москвы по самоизоляции

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал второй этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в Москве.
Metaratings 15:44
Экономика

Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет

Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM вчера в 08:53
16
Игры

Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands

В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
12
Кино

Автор титров «Гарри Поттера» спрятал в них интимную сцену

Народные новости 08:48
Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
364
Гаджеты

IPhone 11 – самый продаваемый смартфон в мире

ТОП-10 самых продаваемых смартфонов Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику, в первом квартале этого года Apple продала 19,5 млн iPhone 11 во всем мире. iPhone 11 удалось опередить самый продаваемый в прошлом году iPhone XR, который за аналогичный период был реализован в количестве 13,6 млн единиц.
MobiDevices вчера в 11:49
122
Игры

Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads

Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk вчера в 10:38
2
Политика

Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости 17:00
5
Космос

Запуск Crew Dragon в космос отложили за несколько минут

Пилотируемый космический корабль Илона Маска Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправит ракета Falcon 9. С 2011 года, когда США свернули программу шаттлов, это первый пуск корабля с людьми на борту.
Петербургский дневник вчера в 16:33
1,4K
Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Интерфакс 13:02
28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Xiaomi
Китайская компания
Китайская корпорация, основанная Лэй Цзюнем в 2010 году, занимает третье место в мире и Китае по объёму производства смартфонов. С 2018 года является публичной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное