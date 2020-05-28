Гаджеты
UfacityNews.ruРоссиянам представили фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC
Россиянам представили фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с чипом NFC, поддерживающим бесконтактные платежи. Новинка появится в продаже 16 июня по цене 3 690 рублей.
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Игры
Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads
Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk вчера в 10:38
Авто
Озвучена дата продаж самого бюджетного кроссовера Toyota
Компания Toyota определилась с датой выхода на рынок нового вседорожника Yaris Cross, построенного на базе "пятидверки" Yaris.
Новые автомобили вчера в 01:31
Политика
Трамп допустил закрытие Twitter
Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных условиях допускает закрытие компании Twitter, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 16:49
Кино
Кинопродюсер раскрыл детали сюжета второй части «Аватара»
Во второй части «Аватара» зрители смогут увидеть развитие истории двух главных героев, Джейка и Нейтири.
МИР 24 03:50
Общество
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
Происшествия
В миссии ООН на Украине обеспокоились пытками и изнасилованием в полиции
Случай многочасового изнасилования девушки полицейскими Украины в здании отдела полиции Кагарлыка Киевской области призвали руководство Государственного бюро расследований ГБР Украины и Офис генерального прокурора в миссии ООН на Украине, 28 мая сообщает пресс-служба миссии в Facebook.
ИА Красная Весна 15:22
Общество
Режим самоизоляции в Воронежской области снова продлили
Режим самоизоляции в Воронежской области продлили до 15 июня. Об этом сообщили сегодня вечером в областном правительстве.
Воронежский городской портал 12:15
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
Общество
Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса
Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
Армия и оружие
Минобороны России начало подготовку к параду Победы
RT на русском 17:57
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Кино
Сиквел «Апгрейда» станет сериалом
Игромания.ру 13:36
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
Общество
«Аэрофлот» ввел для пассажиров «антикоронавирусные» правила
"Аэрофлот" сообщил, что ввел новые правила по обслуживанию пассажиров, в соответствии с методическими указаниями Росавиации и Роспотребнадзора.
Интерфакс 14:43
Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 268 человек
Сегодня, 28 мая, на территории Среднего Урала зафиксировано еще 268 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
УралПолит.Ru 03:50
Футбол
Сезон английской Премьер-лиги возобновится 17 июня
Английская Премьер-лига возобновит сезон 17 июня.
Телеканал Санкт-Петербург 13:33
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Киберспорт
Star Wars: Battlefront II бесплатно раздадут в PS Plus в июне
NewInform вчера в 04:14
Политика
Трамп пообещал наложить вето на продление программ слежки
Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на продление трех различных программ в рамках "Акта свободы" и "Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки" (FISA), за которые в ближайшее время должна проголосовать палата представителей США.
РИА Новости вчера в 19:02
Спорт
Бостонский марафон отменен впервые в истории
Бостонский марафон проводится уже 124 года. Ранее сообщалось о его переносе на 14 сентября.
МИР 24 17:06
Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
Шоу-бизнес
Шаляпин поддержал Шнурова и раскритиковал артистов
Шаляпин подчеркнул, что сегодня в государственной помощи нуждается не «первая плеяда звёзд», а артисты из небольших городов, которые выступают в ресторанах, цирках, хорах и танцевальных ансамблях.
News.ru 07:30
Игры
Состоялся релиз The Elder Scrolls Online: Greymoor
Srnsk вчера в 10:46
Шоу-бизнес
Венчавшего Богомолова с Собчак священника наказали
Священника, который венчал режиссера Константина Богомолова и телеведущую Ксению Собчак, наказали.
Культуромания 13:34
Общество
Режим повышенной готовности в Челябинской области продлён до 15 июня
Очевидно, что ситуация остаётся неспокойной, поэтому режим продлим.
Pchela.News 10:34
Гаджеты
Первый монитор Xiaomi Redmi получил безрамочный дизайн при цене $70
3DNews вчера в 07:03
Хоккей
НХЛ подтвердила 9-й «Морис Ришар» Овечкина
У капитана «Кэпиталз» уже девять подобных наград. Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, который брал один трофей столько раз.
Спорт-Экспресс 12:20