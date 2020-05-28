Гаджеты

UfacityNews.ruUfacityNews.ruРоссиянам представили фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC

Россиянам представили фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с чипом NFC, поддерживающим бесконтактные платежи. Новинка появится в продаже 16 июня по цене 3 690 рублей.
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Подробнее о событии

Раскрыта цена Xiaomi Mi Smart Band с NFC в России

Astera17:11

Xiaomi представила в России новые смартфоны и телевизоры

Вести.Ru14:50

Xiaomi представила новый флагман, смартфоны на каждый день, телевизоры и фитнес-трекер

Коммерсантъ13:00

Xiaomi представила в России 50 и 65 телевизоры Mi TV 4S, а также браслет Mi Smart Band 4 NFC

3DNews13:47

Xiaomi добавила NFC в российскую версию фитнес-браслета и привезла новые телевизоры

Ferra13:10

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC выходит в России

iXBT.com14:02

Xiaomi привезла в Россию Mi Smart Band 4 с NFC, телевизоры и смартфоны

Российская газета04:55
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
Игры

Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads

Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk вчера в 10:38
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Авто

Озвучена дата продаж самого бюджетного кроссовера Toyota

Компания Toyota определилась с датой выхода на рынок нового вседорожника Yaris Cross, построенного на базе "пятидверки" Yaris.
Новые автомобили вчера в 01:31
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Политика

Трамп допустил закрытие Twitter

Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных условиях допускает закрытие компании Twitter, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 16:49
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Кино

Кинопродюсер раскрыл детали сюжета второй части «Аватара»

Во второй части «Аватара» зрители смогут увидеть развитие истории двух главных героев, Джейка и Нейтири.
МИР 24 03:50
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Общество

В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
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Происшествия

В миссии ООН на Украине обеспокоились пытками и изнасилованием в полиции

Случай многочасового изнасилования девушки полицейскими Украины в здании отдела полиции Кагарлыка Киевской области призвали руководство Государственного бюро расследований ГБР Украины и Офис генерального прокурора в миссии ООН на Украине, 28 мая сообщает пресс-служба миссии в Facebook.
ИА Красная Весна 15:22
Общество

Режим самоизоляции в Воронежской области снова продлили

Режим самоизоляции в Воронежской области продлили до 15 июня. Об этом сообщили сегодня вечером в областном правительстве.
Воронежский городской портал 12:15
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Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
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Общество

Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса

Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
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Армия и оружие

Минобороны России начало подготовку к параду Победы

RT на русском 17:57
Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
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Кино

Сиквел «Апгрейда» станет сериалом

Игромания.ру 13:36
Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
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Общество

«Аэрофлот» ввел для пассажиров «антикоронавирусные» правила

"Аэрофлот" сообщил, что ввел новые правила по обслуживанию пассажиров, в соответствии с методическими указаниями Росавиации и Роспотребнадзора.
Интерфакс 14:43
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Здоровье

В Свердловской области коронавирусом заразились еще 268 человек

Сегодня, 28 мая, на территории Среднего Урала зафиксировано еще 268 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
УралПолит.Ru 03:50
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Футбол

Сезон английской Премьер-лиги возобновится 17 июня

Английская Премьер-лига возобновит сезон 17 июня.
Телеканал Санкт-Петербург 13:33
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Киберспорт

Star Wars: Battlefront II бесплатно раздадут в PS Plus в июне

NewInform вчера в 04:14
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Политика

Трамп пообещал наложить вето на продление программ слежки

Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на продление трех различных программ в рамках "Акта свободы" и "Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки" (FISA), за которые в ближайшее время должна проголосовать палата представителей США.
РИА Новости вчера в 19:02
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Спорт

Бостонский марафон отменен впервые в истории

Бостонский марафон проводится уже 124 года. Ранее сообщалось о его переносе на 14 сентября.
МИР 24 17:06
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел SSJ-100 с отказавшим двигателем

Lenta.ru 06:57
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Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
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Шоу-бизнес

Шаляпин поддержал Шнурова и раскритиковал артистов

Шаляпин подчеркнул, что сегодня в государственной помощи нуждается не «первая плеяда звёзд», а артисты из небольших городов, которые выступают в ресторанах, цирках, хорах и танцевальных ансамблях.
News.ru 07:30
Игры

Состоялся релиз The Elder Scrolls Online: Greymoor

Srnsk вчера в 10:46
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Шоу-бизнес

Венчавшего Богомолова с Собчак священника наказали

Священника, который венчал режиссера Константина Богомолова и телеведущую Ксению Собчак, наказали.
Культуромания 13:34
Происшествия

Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин

ТАСС 16:32
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Общество

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлён до 15 июня

Очевидно, что ситуация остаётся неспокойной, поэтому режим продлим.
Pchela.News 10:34
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Гаджеты

Первый монитор Xiaomi Redmi получил безрамочный дизайн при цене $70

3DNews вчера в 07:03
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Хоккей

НХЛ подтвердила 9-й «Морис Ришар» Овечкина

У капитана «Кэпиталз» уже девять подобных наград. Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, который брал один трофей столько раз.
Спорт-Экспресс 12:20
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