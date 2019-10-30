с чего всё началось

Центробанк и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений – «гарантированный пенсионный план», сообщает РИА Новости. Россияне смогут копить на пенсию в НПФ из своей зарплаты и получать налоговый вычет по НДФЛ на взносы до 6%.

Политика Украина отказалась платить за восстановление Донбасса Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.

Экономика В Германии назвали рубль лучшей валютой Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.

Политика Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть 31 октября президент России Владимир Путин перед заседанием президиума Госсовета в Светлогорске Калининградской области встретился с неравнодушной общественностью, которая не чужда проблем отечественного здравоохранения.

Футбол Джака обратился к болельщикам «Арсенала» Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака, повздоривший с фанатами «канониров», обратился к ним с открытым письмом, размещенном на клубном сайте.

Экономика Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита газа из России Потеря доходов от транзита российского газа приведет к потере 0,6% ВВП Украины в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году.

Армия и оружие Армия США решила сменить калибр патронов из-за России Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.

Футбол ЦСКА может арендовать форварда «Монако» По данным источника, в услугах 23-летнего португальского форварда заинтересован ЦСКА.

Происшествия Раскрыты новые детали жестокого убийства малыша в детсаду Нарьян-Мара Убийство ребенка произошло в детском саду в Нарьян-Маре 31 октября во время тихого часа.

Общество Небензя назвал избиение российского дипломата в Косово «шокирующим» Шокирующими назвал постпред России при ООН Василий Небензя детали избиения российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова силовиками в Косово.

Политика Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.

Общество С 1 ноября вступил в силу закон об устойчивом Рунете Начиная с 1 ноября, в силу вступают некоторые положения закона об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования интернета на территории России, или, как его еще называют, закона о "суверенном Рунете".

Политика Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.

Экономика Экспорт подсолнечника из РФ может побить рекорд 2001 года Экспорт подсолнечника из России по итогам нынешнего сезона может составить 500 тысяч тонн и превысить рекордные показатели 2000−2001 годов.

ЖКХ В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года.

Общество Врачи рассказали о правильном использовании шапок Врачи рекомендуют снимать шапку при первой же возможности, например, в метро, иначе голова будет потеть, а сам перегрев кожных покровов может вызвать головные боли, потому что повысится температура головного мозга.

Экономика Центробанк отозвал лицензию у АО «Эксперт Банк» Центральный Банк России с 1 ноября отозвал лицензию у кредитной организации "Эксперт Банк", говорится в сообщении регулятора.

Общество Банки и ТЭК хотят обязать использовать российское оборудование и софт По мнению инициаторов законопроекта, использование отечественного софта позволит повысить безопасность, а также поможет российским разработчикам нарастить свою долю на рынке госзакупок.

Хоккей Кравцов: в США сразу сказал — надо мной так шутить не надо, я в Челябинске жил Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов поделился эмоциями после первого матча за челябинский клуб после возвращения из Северной Америки, а также рассказал о специфике американского юмора.

Экономика Цена газа для промышленности на Украине с 1 ноября повышена почти на 20% Цена газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на Украине с 1 ноября выросла на 18,4-19,6% по сравнению с октябрем.

Армия и оружие Корвет «Гремящий» могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон» Как подчёркивал Путин, гиперзвуковая ракета, скорость полёта которой составляет около 9 Махов, а дальность — более 1 тыс. км, способна поражать как морские, так и наземные цели.

Общество В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.

Политика Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.

Путешествия Первая туристическая группа японцев прибыла на южные Курилы Визит японцев на южные Курилы проходит в рамках договоренности глав России и Японии о совместной экономической деятельности на островах.

Политика Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.