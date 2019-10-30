Экономика
Рифей-ПермьРоссиянам представили новую систему пенсионных накоплений
Центробанк и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений – «гарантированный пенсионный план», сообщает РИА Новости. Россияне смогут копить на пенсию в НПФ из своей зарплаты и получать налоговый вычет по НДФЛ на взносы до 6%.
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с чего всё началось
Минфин и ЦБ определились и опубликовали для общественного обсуждения финальный проект новой системы накопительный пенсии, над которым работали еще с 2016 года.ТАСС29 октября в 09:45
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Гарантированный пенсионный план. Как будет работать новая система накопительной пенсии
ТАСС29 октября в 09:45
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