"27 июля дневной объем торгов по паре юань-рубль составил 70,51 млрд рублей, в то время как по паре евро-рубль — 58,66 млрд рублей. Лидером валютных торгов по-прежнему осталась пара доллар-рубль (117,74 млрд рублей)", — добавил он.
Натали Точчи, бывший советник верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, 5 августа в журнале Foreign Affairs заявила о возможности раскола в Евросоюзе из-за событий вокруг Украины.
«На сегодняшний день общий объём оказанной помощи составляет около $11 млрд, что по-прежнему на порядок меньше той суммы, которую получила Россия за свои углеводороды за тот же период», — отмечается в тексте.
Генеральная прокуратура России установила, что члены украинского националистического полка "Азов" (запрещен в РФ, признан террористической организацией) использовали запрещенные средства и методы ведения войны.