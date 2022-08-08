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Россиянам представили юань как наилучшую альтернативу доллару

Юань является наиболее привлекательной альтернативой доллару для россиян.
Газета.Ru
В конце июля торги юанем на Московской бирже вышли на рекордный уровень.
РЕН ТВ
"27 июля дневной объем торгов по паре юань-рубль составил 70,51 млрд рублей, в то время как по паре евро-рубль — 58,66 млрд рублей. Лидером валютных торгов по-прежнему осталась пара доллар-рубль (117,74 млрд рублей)", — добавил он.
ПРАЙМ
Экономист напомнил: американский доллар по-прежнему лидирует по объемам, юаню удалось стать третьей среди самых востребованных валют на бирже.
Московский Комсомолец

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