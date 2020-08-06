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РБК
РБК

Россиянам пришли СМС о вознаграждении в $10 млн от Госдепа США

Россиянам начали приходить СМС с предложением вознаграждения в размере $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы в США.В источнике
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РБК

Россиянам пришли СМС о вознаграждении в $10 млн от Госдепа США

РБК09:40
It`s My City

В посольстве США подтвердили, что имеют отношение к SMS-рассылке россиянам с предложением получить $10 млн

It`s My City05:21
Телеканал 360°

«Наберут полубредовые вещи»: в Совфеде назвали опасной рассылку США о награде за данные о вмешательстве в выборы

Телеканал 360°09:27
Lenta.ru

Россиянам предложили получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента

Lenta.ru05:08
Фонтанка.Ру

Россияне начали получать SMS с предложением получить 10 млн долларов за информацию о вмешательстве в выборы в США

Фонтанка.Ру04:53
Московский Комсомолец

Россиянам приходят СМС с предложением от Госдепартамента США о награде

Московский Комсомолец04:26
Вести.Ru

Госдеп США предложил россиянам миллионы долларов

Вести.Ru09:29

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Деньги Елена Молчанова © ИА REGNUM Предлагается ввести дополнительные социальные выплаты: граждане, чей доход оказался ниже прожиточного минимума, установленного в их регионе, должны получать финансовую помощь в размере прожиточного минимума, установленного в каждом конкретном регионе.
Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму
REGNUM06:32
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к 6, 6,5 и 7 годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Угрозы США помогли «Северному потоку-2»

До угроз США ввести ограничения, которые могут коснуться европейских компаний, помогающих завершить газопровод, многие в рядах немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) критиковали «Северный поток-2» и тесное сотрудничество Германии с Россией.
Lenta.ru09:23

Адвокат Ефремова в зале суда кричал на защитницу потерпевших

Эльман Пашаев, который в суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова представляет интересы актёра, устроил скандал во время судебного заседания и перешёл на крик, когда помощница адвоката родственников погибшего взяла слово.
News.ru08:35
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Зарубежные оркестры не примут участия в фестивале «Спасская башня»

Иностранные оркестры не смогут принять участия в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» из-за вспышки коронавирусной пневмонии, заявил главный военный дирижер и музыкальный руководитель фестиваля генерал-майор, начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил России Тимофей Маякин, сообщает 6 августа ТАСС.
ИА Красная Весна09:17
4

В правительстве ФРГ приняли к сведению призыв Тихановской к Меркель

Правительство Германии приняло к сведению призыв оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой в среду, 5 августа.
Известиявчера в 16:06
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Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости07:40
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