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Lenta.ruРоссиянам раскрыли опасность бокала вина за ужином
Один бокал вина за ужином может привести россиян к алкоголизму, поскольку этот способ употребления напитка — «европейская формула». О такой опасности алкоголя радио Sputnik рассказал главный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
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с чего всё началось
Да, действительно, в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу. Тут надо понимать, что там жарко и выведение алкоголя из организма происходит гораздо быстрее.Радио Sputnikвчера в 18:00
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