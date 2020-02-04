Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам раскрыли опасность бокала вина за ужином

Один бокал вина за ужином может привести россиян к алкоголизму, поскольку этот способ употребления напитка — «европейская формула». О такой опасности алкоголя радио Sputnik рассказал главный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Читать в источнике
Комментировать59
с чего всё началось

Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян

Да, действительно, в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу. Тут надо понимать, что там жарко и выведение алкоголя из организма происходит гораздо быстрее.
Радио Sputnikвчера в 18:00

Подробнее о событии

Бокал вина за ужином для россиян оказался опасным из-за алкоголизма

Телеканал 360°01:29

Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян

РИА Новостивчера в 18:00

Эксперт Минздрава рассказал об опасности бокала вина

REGNUMвчера в 20:23

Что европейцу хорошо, то русскому алкоголизм. Нарколог рассказал о вреде «бокала вина за ужином»

Life.ruвчера в 19:34

Нарколог рассказал, почему «бокал вина за ужином» опасен для россиян

РЕН ТВвчера в 18:34

Привычку выпивать бокал вина за ужином назвали опасной для россиян

Известиявчера в 21:08

Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян

Радио Sputnikвчера в 18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Lenta.ru 03:11
Происшествия

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Lenta.ru вчера в 07:30
Общество

Китай испытывает российский препарат от коронавируса

Китай испытывает российский препарат от коронавируса – триазавирин.
МИР 24 03:26
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Бельгии

Утром во вторник, 4 февраля, стало известно, что первый случай заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, зафиксировали в Бельгии.
Аргументы недели 02:57
Политика

Трамп одержал уверенную победу на партсобраниях республиканцев в Айове

Действующий президент США Дональд Трамп одержал победу на состоявшихся в понедельник в Айове партсобраниях республиканцев.
ТАСС вчера в 22:43
Общество

Омбудсмен опровергла сообщение о голодовке директора парка «Тайган»

Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, арестованный на два месяца за неявку в суд, начал голодовку, заявила РИА Новости руководитель пресс-службы парка Татьяна Алексагина; крымский омбудсмен Лариса Опанасюк сообщила агентству, что Зубков голодовки не объявлял и "у него все нормально".
РИА Новости 02:52
Общество

Число жертв коронавируса возросло

Число жертв коронавируса возросло и достигло 414 человек.
Lenta.ru вчера в 18:15
Политика

Путин включил Краснова и Чуйченко в состав Совета безопасности России

Президент России Владимир Путин включил в состав Совета безопасности страны нового генерального прокурора Игоря Краснова и министра юстиции Константина Чуйченко.
РБК вчера в 09:44
Фигурное катание

Алина Загитова упала на ледовом шоу Ирины Слуцкой

Алина Загитова не устояла на коньках и упала во время выступления на ледовом шоу Ирины Слуцкой. Инцидент произошел в Доброграде.
Актуальные Новости 02 февраля в 03:16
Происшествия

В Кемеровской области при пожаре погибли пожилая женщина и трое детей

В огне погибли 69-летняя женщина, её внуки 11 и 12 лет, а также оставшаяся на ночёвку 11-летняя девочка, которая жила по соседству.
Говорит Москва вчера в 23:10
Здоровье

Зубные коронки назвали возможной причиной возникновения рака

Зубные коронки и протезы, выполненные из разнородных материалов, могут инициировать развитие злокачественного новообразования во рту человека.
Москва 24 вчера в 06:11
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия вчера в 07:05
Здоровье

Минздрав России выделил 1,2 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Минздрав выделил 1,2 млрд рублей для закупки аппаратов, направленных на предотвращение летальных случаев из-за заболевания коронавирусом.
REGNUM 03:13
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Политика

ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
РИА Новости 02 февраля в 21:35
Политика

Украина готовит новые судебные иски против России

Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Газета.Ru 01:28
Армия и оружие

Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии

Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.
Российская газета 01 февраля в 16:14
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Футбол

Федун: деньги волнуют только меня и «Краснодар»

Деньги волнуют только две команды – меня и «Краснодар».
Чемпионат 03:08
Гаджеты

В России появятся защищенные корпоративные смартфоны от «Ростеха»

MIG и АО "Аэронавигационные и информационные системы" (АИС), входящее в группу "Ростеха", запускают в производство защищенные мобильные устройства для корпоративного сегмента, сообщает "Коммерсант".
Будущее России. Национальные проекты 01:49
Энергетика

«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину

Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.
Российская газета вчера в 11:25
Общество

Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020

Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Лишь после того, как в Сеть попала фотография, на которой экс-влюбленные позируют вместе, стало известно, что актер и модель не только встретились, но также позировали фотографам, а также, возможно, обменялись парой реплик.
Вокруг ТВ вчера в 10:43
Общество

Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель

Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Красная весна вчера в 23:51
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета вчера в 05:18
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru 02 февраля в 19:37
Футбол

В «Челси» может начаться конфликт из-за ситуации с Аррисабалагой

Главный тренер «Челси» и руководство клуба столкнулось с недопониманием в связи с ситуацией с вратарём команды Кепой Аррисабалагой, сообщает Mirror.
Чемпионат 02:07
Футбол

Месси и Пике поругались на тренировке «Барселоны»

Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:11
Кино

Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом в истории

Газета.Ru вчера в 16:01
Происшествия

В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа

Безработный мужчина случайно обнаружил четыре бездыханных тела на территории заброшенной воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга.
REGNUM 01:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Брюн Евгений Алексеевич
Психиатр
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России, президент Московского научно-практического центра наркологии. Доктор медицинских наук, профессор. Заведует кафедрой наркологии РМАПО Минздравсоцразвития России, член Общественной Палаты Российской Федерации с 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное