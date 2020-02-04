Да, действительно, в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу. Тут надо понимать, что там жарко и выведение алкоголя из организма происходит гораздо быстрее.

с чего всё началось

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