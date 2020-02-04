Общество
РИА НовостиНарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян
Если вы пьете по бокалу за ужином каждый день, то официально вы не попадаете под определение "алкоголик". К этой категории вас отнесут, если у вас есть "неукротимое желание выпить этот бокал вина и отсутствуют тормоза", считает Евгений Брюн.
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с чего всё началось
Если вы выпиваете по бокалу вина каждый день, то официально не попадаете под определение "алкоголик". Но к этой категории вас отнесут, если у вас появляется "неукротимое желание выпить этот бокал вина и отсутствуют тормоза", отметил Евгений Брюн.Радио Sputnikвчера в 18:00
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