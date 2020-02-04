Если вы выпиваете по бокалу вина каждый день, то официально не попадаете под определение "алкоголик". Но к этой категории вас отнесут, если у вас появляется "неукротимое желание выпить этот бокал вина и отсутствуют тормоза", отметил Евгений Брюн.

с чего всё началось

Если вы пьете по бокалу за ужином каждый день, то официально вы не попадаете под определение "алкоголик". К этой категории вас отнесут, если у вас есть "неукротимое желание выпить этот бокал вина и отсутствуют тормоза", считает Евгений Брюн.

Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян

Единоборства Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.

Политика Украина подаст новые иски против России Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.

Здоровье Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.

Политика Лукашенко анонсировал встречу с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Экономика Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.

Политика Клишас: Обсуждение поправок по местному самоуправлению займет неделю Рабочая группа по изменениям в Конституцию планирует в течение недели сформулировать предложения, касающиеся местного самоуправления, рассказал журналистам ее сопредседатель Андрей Клишас.

Здоровье Несладкая жизнь: как отказ от сахара влияет на здоровье Как показывают исследования МРТ, сахар стимулирует приток крови к мозгу и выделяется дофамин, то же самое происходит после приема наркотиков или алкоголя.

Шоу-бизнес Милла Йовович показала фото новорожденной дочери Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.

Политика Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Культура Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.

Политика Рада приняла в первом чтении проект о сокращении числа депутатов Парламент Украины на заседании во вторник принял в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов с 450 до 300, такое решение поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Авто УАЗ представил экспедиционную «Буханку» Новый УАЗ СГР «Экспедиция» создан на базе стандартной семиместной модели в исполнении «Комби».

Здоровье Российские онкологи попросили Минздрав закупить оригинальные лекарства Новый Калининград Российские онкологи и гематологи написали коллективное письмо в Министерство здравоохранения с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо дженериков для лечения детей с профильными заболеваниями.

Общество В России коллекторам предоставят больше прав Сотрудникам банков, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств предлагают предоставить право не раскрывать свое имя должникам.