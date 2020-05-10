Общество
Lenta.ruРоссиянам раскрыли порядок действий при утечке данных в интернет
Управляющий партнер юридической группы Novator Вячеслав Косаков рассказал агентству «Прайм», что делать россиянам при утечке персональных данных в интернет. Он также раскрыл порядок действий при появлении такой проблемы.
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Политика
Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин
Советские войска освободили Берлин и Германию в целом от нацистов ценой невероятных человеческих жертв, и об этом необходимо помнить.
РИА Новости 19:28
Авто
АвтоВАЗ запатентовал три названия для своих новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
Происшествия
Больницу в Коммунарке «заминировали»
Неизвестные позвонили в полицию и сообщили, что медицинский центр в московской Коммунарке заминирован, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Lenta.ru 09:21
Общество
Бак российской ракеты взорвался в космосе
РИА Новости 16:49
Политика
Кадыров объяснил жесткий карантин в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил введение жесткого карантина в республике для противодействия COVID-19.
Lenta.ru 19:43
Общество
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии
Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду.
Ведомости 14:48
Политика
Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом
Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru 20:12
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Авто
Американские автодилеры вывозят автомобили в море
Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде.
Автоновости дня вчера в 01:38
Происшествия
Пожарный рассказал, как тушили возгорание в больнице на севере Москвы
Пожарным и врачам удалось не допустить более трагических последствий пожара в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве, в результате которого погибла женщина.
ТАСС 19:45
Единоборства
Олейник победил Вердума на турнире UFC 249
Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.
Коммерсантъ 21:51
Происшествия
Три человека стали жертвами ДТП в Иркутской области
RT на русском 22:10
Общество
Онищенко назвал хороший признак в ситуации с распространением COVID-19
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости 18:38
Авто
Как продать автомобиль с пробегом быстро и выгодно: простые правила
Эксперты портала NJCAR.RU назвали пять правил, которым нужно следовать, чтобы быстро, выгодно и безопасно продать подержанный автомобиль.
Новые автомобили вчера в 23:39
Общество
В России вдвое выросли продажи спорттоваров
Продажи товаров для занятия спортом в России выросли более чем в два раза в апреле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Коммерсантъ 21:14
Космос
МГУ расскажет о добыче редких металлов на Луне
Пресс-служба МГУ сообщила, что 7 мая в рамках экспертной площадки МГУ «Диалог о настоящем и будущем» пройдет дискуссия «Космические кладовые Земли», в рамках которой эксперты расскажут о перспективах добычи редких металлов на Луне.
Аргументы и Факты 07 мая в 04:01
Футбол
Головин претендует на звание лучшего плеймейкера Франции
Хавбек сборной России «Монако» претендует на звание лучшего плеймейкера/второго форварда.
Нева Спорт 16:43
Футбол
Венгер назвал игрока, способного прийти на смену Роналду и Месси
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что эпоха Лионеля Месси и Криштиану Роналду подходит к концу.
Sport24.ru 16:23
Политика
В Крыму оценили шансы Зеленского на установку колокола в Симферополе
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала идею президента Украины Владимира Зеленского об установке колокола на полуострове.
РЕН ТВ 14:56
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о воевавших родственниках
Актриса Милла Йовович рассказала о бабушке и дедушках, прошедших Вторую мировую войну, на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 12:15
Армия и оружие
В Сирии лётчики ВКС России провели авиапарад в честь Дня Победы
Хмеймим, Сирия, 9 мая 2020, 12:38 — REGNUM Авиапарад над авиабазой Хмеймим в Сирии провели лётчики Воздушно-космических сил (ВКС) России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
REGNUM 05:38
Политика
В Британии опубликовали последние сообщения нацистов
В одном из посланий, которые были опубликованы GCHQ к 75-летию окончания Второй мировой войны, показывают последние слова, переданные лейтенантом Кункелем, служившем в спецслужбе ВВС Германии незадолго до того, как он сдался британским войскам.
РИА Новости 20:31
Происшествия
Депздрав Москвы открыл горячую линию по горевшей 50-й больнице
Депздрав Москвы открыл круглосуточную горячую линию для родственников пациентов 50-й больницы имени Спасокукоцкого, где ранее произошел пожар.
Москва 24 18:44
Энергетика
В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru вчера в 06:58
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru вчера в 16:39
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 518
Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Бурятии за прошедшие сутки увеличилось на 19 и достигло 518.
RT на русском 06 мая в 22:49
Общество
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
Astera 13:33
Здоровье
Главврача екатеринбургской больницы оштрафовали на 100 тысяч рублей
Главврач больницы №24 Алексей Малинкин был оштрафован судом в Екатеринбурге из-за решения лечить семерых пациентов, зараженных COVID-19, на дому, что повлекло за собой вспышку заболеваемости.
Сайт интересных новостей 20:00
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11