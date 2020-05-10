Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам раскрыли порядок действий при утечке данных в интернет

Управляющий партнер юридической группы Novator Вячеслав Косаков рассказал агентству «Прайм», что делать россиянам при утечке персональных данных в интернет. Он также раскрыл порядок действий при появлении такой проблемы.
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Юрист рассказал, как быть, если личные данные утекли в Сеть

РЕН ТВ20:26

Эксперт рассказал о действиях при утечке данных в интернет

RT на русском21:28

Эксперт рассказал, как поступать при утечке личных данных в Сеть

News.ru20:46

Эксперт рассказал о действиях при утечке данных в Сеть

Известия20:37

Эксперт рассказал, что делать если похищены ваши персональные данные

ИА Красная Весна21:55

Россиянам раскрыли порядок действий при утечке данных в интернет

Lenta.ru20:04

Эксперт рассказал, что делать, если личные данные утекли в сеть

ПРАЙМ19:02
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Политика

Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин

Советские войска освободили Берлин и Германию в целом от нацистов ценой невероятных человеческих жертв, и об этом необходимо помнить.
РИА Новости 19:28
15
Авто

АвтоВАЗ запатентовал три названия для своих новых моделей

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
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Происшествия

Больницу в Коммунарке «заминировали»

Неизвестные позвонили в полицию и сообщили, что медицинский центр в московской Коммунарке заминирован, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Lenta.ru 09:21
196
Общество

Бак российской ракеты взорвался в космосе

РИА Новости 16:49
301
Политика

Кадыров объяснил жесткий карантин в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил введение жесткого карантина в республике для противодействия COVID-19.
Lenta.ru 19:43
3
Общество

Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии

Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду.
Ведомости 14:48
2
Политика

Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом

Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru 20:12
1,7K
Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
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Авто

Американские автодилеры вывозят автомобили в море

Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде.
Автоновости дня вчера в 01:38
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Происшествия

Пожарный рассказал, как тушили возгорание в больнице на севере Москвы

Пожарным и врачам удалось не допустить более трагических последствий пожара в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве, в результате которого погибла женщина.
ТАСС 19:45
Единоборства

Олейник победил Вердума на турнире UFC 249

Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.
Коммерсантъ 21:51
Происшествия

Три человека стали жертвами ДТП в Иркутской области

RT на русском 22:10
Общество

Онищенко назвал хороший признак в ситуации с распространением COVID-19

В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости 18:38
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Авто

Как продать автомобиль с пробегом быстро и выгодно: простые правила

Эксперты портала NJCAR.RU назвали пять правил, которым нужно следовать, чтобы быстро, выгодно и безопасно продать подержанный автомобиль.
Новые автомобили вчера в 23:39
Общество

В России вдвое выросли продажи спорттоваров

Продажи товаров для занятия спортом в России выросли более чем в два раза в апреле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Коммерсантъ 21:14
Космос

МГУ расскажет о добыче редких металлов на Луне

Пресс-служба МГУ сообщила, что 7 мая в рамках экспертной площадки МГУ «Диалог о настоящем и будущем» пройдет дискуссия «Космические кладовые Земли», в рамках которой эксперты расскажут о перспективах добычи редких металлов на Луне.
Аргументы и Факты 07 мая в 04:01
5
Футбол

Головин претендует на звание лучшего плеймейкера Франции

Хавбек сборной России «Монако» претендует на звание лучшего плеймейкера/второго форварда.
Нева Спорт 16:43
Футбол

Венгер назвал игрока, способного прийти на смену Роналду и Месси

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что эпоха Лионеля Месси и Криштиану Роналду подходит к концу.
Sport24.ru 16:23
Политика

В Крыму оценили шансы Зеленского на установку колокола в Симферополе

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала идею президента Украины Владимира Зеленского об установке колокола на полуострове.
РЕН ТВ 14:56
1
Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о воевавших родственниках

Актриса Милла Йовович рассказала о бабушке и дедушках, прошедших Вторую мировую войну, на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 12:15
16
Армия и оружие

В Сирии лётчики ВКС России провели авиапарад в честь Дня Победы

Хмеймим, Сирия, 9 мая 2020, 12:38 — REGNUM Авиапарад над авиабазой Хмеймим в Сирии провели лётчики Воздушно-космических сил (ВКС) России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
REGNUM 05:38
1
Политика

В Британии опубликовали последние сообщения нацистов

В одном из посланий, которые были опубликованы GCHQ к 75-летию окончания Второй мировой войны, показывают последние слова, переданные лейтенантом Кункелем, служившем в спецслужбе ВВС Германии незадолго до того, как он сдался британским войскам.
РИА Новости 20:31
Происшествия

Депздрав Москвы открыл горячую линию по горевшей 50-й больнице

Депздрав Москвы открыл круглосуточную горячую линию для родственников пациентов 50-й больницы имени Спасокукоцкого, где ранее произошел пожар.
Москва 24 18:44
Энергетика

В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru вчера в 06:58
125
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
785
Общество

В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая

Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru вчера в 16:39
851
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 518

Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Бурятии за прошедшие сутки увеличилось на 19 и достигло 518.
RT на русском 06 мая в 22:49
49
Общество

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
Astera 13:33
5
Здоровье

Главврача екатеринбургской больницы оштрафовали на 100 тысяч рублей

Главврач больницы №24 Алексей Малинкин был оштрафован судом в Екатеринбурге из-за решения лечить семерых пациентов, зараженных COVID-19, на дому, что повлекло за собой вспышку заболеваемости.
Сайт интересных новостей 20:00
38
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
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