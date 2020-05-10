Управляющий партнер юридической группы Novator Вячеслав Косаков рассказал агентству «Прайм», что делать россиянам при утечке персональных данных в интернет. Он также раскрыл порядок действий при появлении такой проблемы.

Россиянам раскрыли порядок действий при утечке данных в интернет

Политика Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин Советские войска освободили Берлин и Германию в целом от нацистов ценой невероятных человеческих жертв, и об этом необходимо помнить. 15

Происшествия Больницу в Коммунарке «заминировали» Неизвестные позвонили в полицию и сообщили, что медицинский центр в московской Коммунарке заминирован, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. 196

Политика Кадыров объяснил жесткий карантин в Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил введение жесткого карантина в республике для противодействия COVID-19. 3

Общество Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду. 2

Политика США назвали условия для продления договора СНВ Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора. 867

Авто Американские автодилеры вывозят автомобили в море Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде. 72

Происшествия Пожарный рассказал, как тушили возгорание в больнице на севере Москвы Пожарным и врачам удалось не допустить более трагических последствий пожара в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве, в результате которого погибла женщина.

Единоборства Олейник победил Вердума на турнире UFC 249 Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.

Общество Онищенко назвал хороший признак в ситуации с распространением COVID-19 В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса. 89

Авто Как продать автомобиль с пробегом быстро и выгодно: простые правила Эксперты портала NJCAR.RU назвали пять правил, которым нужно следовать, чтобы быстро, выгодно и безопасно продать подержанный автомобиль.

Общество В России вдвое выросли продажи спорттоваров Продажи товаров для занятия спортом в России выросли более чем в два раза в апреле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Космос МГУ расскажет о добыче редких металлов на Луне Пресс-служба МГУ сообщила, что 7 мая в рамках экспертной площадки МГУ «Диалог о настоящем и будущем» пройдет дискуссия «Космические кладовые Земли», в рамках которой эксперты расскажут о перспективах добычи редких металлов на Луне. 5

Футбол Головин претендует на звание лучшего плеймейкера Франции Хавбек сборной России «Монако» претендует на звание лучшего плеймейкера/второго форварда.

Футбол Венгер назвал игрока, способного прийти на смену Роналду и Месси Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что эпоха Лионеля Месси и Криштиану Роналду подходит к концу.

Шоу-бизнес Милла Йовович рассказала о воевавших родственниках Актриса Милла Йовович рассказала о бабушке и дедушках, прошедших Вторую мировую войну, на своей странице в Instagram. 16

Политика В Британии опубликовали последние сообщения нацистов В одном из посланий, которые были опубликованы GCHQ к 75-летию окончания Второй мировой войны, показывают последние слова, переданные лейтенантом Кункелем, служившем в спецслужбе ВВС Германии незадолго до того, как он сдался британским войскам.

Происшествия Депздрав Москвы открыл горячую линию по горевшей 50-й больнице Депздрав Москвы открыл круглосуточную горячую линию для родственников пациентов 50-й больницы имени Спасокукоцкого, где ранее произошел пожар.

Энергетика В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру. 125

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми. 785

Общество В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой. 851

Здоровье Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 518 Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Бурятии за прошедшие сутки увеличилось на 19 и достигло 518. 49

Здоровье Главврача екатеринбургской больницы оштрафовали на 100 тысяч рублей Главврач больницы №24 Алексей Малинкин был оштрафован судом в Екатеринбурге из-за решения лечить семерых пациентов, зараженных COVID-19, на дому, что повлекло за собой вспышку заболеваемости. 38