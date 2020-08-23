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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам раскрыли правила покупки криптовалюты

Правила покупки цифровой валюты агентству «Прайм» раскрыл руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. По его словам, несмотря на возраст криптовалюты — 12 лет, ей потребуется еще годы, чтобы утвердиться в качестве полноценного класса активов.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть

Чтобы не потерять все, не следует вкладывать больше, чем вы можете потратить, а также выбирать проверенные временем активы и долгосрочные стратегии, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
ПРАЙМ19:05
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россиянам раскрыли правила покупки криптовалюты

Lenta.ru00:29
Московский Комсомолец

Аналитик объяснил, как безопасно вложиться в криптовалюту

Московский Комсомолец22:36
РИА Новости

Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть

РИА Новости19:05
News.ru

Финансист назвал проверенные временем криптовалюты

News.ru20:12
Life.ru

Эксперт объяснил, как безопасно вложиться в криптовалюту

Life.ru20:11
ФАН

Специалист объяснил, как не прогореть на вкладах в криптовалюту

ФАН20:37
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть

ПРАЙМ19:05

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28

Зеленский высказался за повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.
Известия20:20
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Глава UFC ответил Вадиму Немкову и президенту Bellator

Президент крупнейшего мма-промоушена, Дана Уайт, отреагировал на слова руководителя Bellator Скотта Кокера, и чемпиона организации Вадима Немкова, которые заявили о том, что после ухода Джона Джонса в тяжелый вес полутяжелый дивизион UFC более не является сильнейшим в мире.
FightTime.ru00:28

WP: сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком

Старшая сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном, пишет газета Washington Post со ссылкой на записи разговоров между сестрой президента и его племянницей Мэри Трамп, которая позже написала книгу о президенте, в том числе на основе этих бесед.
РИА Новости00:50
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Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

Высокая активность населения и недостаточно жёсткие карантинные меры привели к широкому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории США, считает американский вирусолог Константин Чумаков.
RT на русскомвчера в 05:28
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В ФФККР объяснили отсутствие Загитовой в заявке на Кубок России

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал информацию о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не заявилась для участия в Кубке России.
Metaratings21 августа в 12:30
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБКвчера в 22:45
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Задержанного в Белоруссии украинца с оружием разыскивали в РФ за кражу

Задержанный в Белоруссии вооруженный гражданин Украины был объявлен в розыск в России за совершение кражи в Подмосковье, сообщает 23 августа «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
Известия23:29
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В Оренбурге нашли трех девочек-подростков, жестоко избивших школьницу

Напомним, что подростки начали приставать к двум девочкам, ехавшим из Степного центр, еще в автобусе – по словам матери избитой оренбурженки, они оскорбляли школьниц, бросались обертками от конфет, а потом вышли следом за жертвами издевательств и дважды избили – сначала у известной сети фастфуда, где их разняли прохожие, а затем еще раз.
Orenday.ru00:27
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Реаниматолог Навального рассказал, как всё было в Омске

Свою точку зрения на события, сопровождавшие 36 часов борьбы за жизнь российского несистемного оппозиционера Алексея Навального, опубликовал заведующий отделением анестезиологии–реанимации № 1 Пироговского центра Борис Теплых 22 августа на своей странице в Facebook.
ИА Красная Веснавчера в 08:08
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