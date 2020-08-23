Россиянам раскрыли правила покупки криптовалюты
Правила покупки цифровой валюты агентству «Прайм» раскрыл руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. По его словам, несмотря на возраст криптовалюты — 12 лет, ей потребуется еще годы, чтобы утвердиться в качестве полноценного класса активов.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть
Чтобы не потерять все, не следует вкладывать больше, чем вы можете потратить, а также выбирать проверенные временем активы и долгосрочные стратегии, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
ПРАЙМ19:05
Подробнее о событии