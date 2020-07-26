Главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что рак толстой кишки можно выявить при помощи колоноскопии. Он также рассказал, в каком возрасте необходимо провести первое обследование.

с чего всё началось

Главный гастроэнтеролог столицы Дмитрий Бордин рассказал радиостанции "Говорит Москва" о простом способе определения рака толстой кишки. По его словам, заболевание можно выявить при помощи колоноскопии. Бордин отметил, что рак толстой кишки входит в пятерку наиболее распространенных видов опухолей.

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