Здоровье
РИА НовостиВрач раскрыл способ эффективного выявления рака толстой кишки
Главный гастроэнтеролог столицы Дмитрий Бордин рассказал радиостанции "Говорит Москва" о простом способе определения рака толстой кишки. По его словам, заболевание можно выявить при помощи колоноскопии. Бордин отметил, что рак толстой кишки входит в пятерку наиболее распространенных видов опухолей.
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с чего всё началось
Главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что рак толстой кишки можно выявить при помощи колоноскопии. Он также рассказал, в каком возрасте необходимо провести первое обследование.Говорит Москва09:57
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