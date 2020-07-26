Здоровье

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Главный гастроэнтеролог столицы Дмитрий Бордин рассказал радиостанции "Говорит Москва" о простом способе определения рака толстой кишки. По его словам, заболевание можно выявить при помощи колоноскопии. Бордин отметил, что рак толстой кишки входит в пятерку наиболее распространенных видов опухолей.
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с чего всё началось

Главный гастроэнтеролог Москвы назвал симптомы приближающегося рака кишечника

Главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что рак толстой кишки можно выявить при помощи колоноскопии. Он также рассказал, в каком возрасте необходимо провести первое обследование.
Говорит Москва09:57

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Назван способ эффективного выявления рака толстой кишки

Вечерняя Москва15:04

Врач рассказал о простом способе определения рака толстой кишки

Газета.Ru14:33

Гастроэнтеролог назвал симптомы приближающегося рака кишечника

News.ru10:39

Россиянам раскрыли способ эффективного выявления рака толстой кишки

Lenta.ru13:21

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ТК Звезда10:53

Врач раскрыл способ эффективного выявления рака толстой кишки

РИА Новости14:00

Главный гастроэнтеролог Москвы назвал симптомы приближающегося рака кишечника

Говорит Москва09:57
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