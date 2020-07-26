Здоровье

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам раскрыли способ эффективного выявления рака толстой кишки

Врач-гастроэнтеролог Дмитрий Бордин раскрыл россиянам способ эффективного выявления рака толстой кишки. Об этом в воскресенье, 26 июля, он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».
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с чего всё началось

Главный гастроэнтеролог Москвы назвал симптомы приближающегося рака кишечника

Главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что рак толстой кишки можно выявить при помощи колоноскопии. Он также рассказал, в каком возрасте необходимо провести первое обследование.
Говорит Москва09:57

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Назван способ эффективного выявления рака толстой кишки

Вечерняя Москва15:04

Врач рассказал о простом способе определения рака толстой кишки

Газета.Ru14:33

Гастроэнтеролог назвал симптомы приближающегося рака кишечника

News.ru10:39

Россиянам раскрыли способ эффективного выявления рака толстой кишки

Lenta.ru13:21

Врач назвал симптомы приближающегося рака

ТК Звезда10:53

Врач раскрыл способ эффективного выявления рака толстой кишки

РИА Новости14:00

Главный гастроэнтеролог Москвы назвал симптомы приближающегося рака кишечника

Говорит Москва09:57
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Армия и оружие

Сатановский: в США очень боятся этой летающей российской штуки

Если у России есть какая-то летающая штука, которую американцы боятся до состояния, в котором они начинают читать лекции об экологии и человечестве – это очень хорошая штука.
Недвижимость.RU 17:21
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Наука

Обнаружена первая активная утечка метана на дне океана в Антарктике

Исследователи обнаружили первую активную утечку метана в Антарктике.
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева

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РБК 23 июля в 18:02
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Шоу-бизнес

Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»

Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
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Здоровье

В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
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Политика

Германия выступила против приглашения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил 26 июля, что его страна выступает против предложения вернуть Россию в «большую семерку» (G7).
Известия 19:35
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Здоровье

Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
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Транспорт

Движение по Ушаковскому мосту в Иркутске откроется утром 27 июля

Утром 27 июля откроется движение транспорта по Ушаковскому мосту.
Твой Иркутск 11:18
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Общество

Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок

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Футбол

Слуцкий высказался о ситуации с Тилем в «Спартаке»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал своё мнение о голландском полузащитнике «Спартака» Гусе Тиле.
RT на русском 12:16
Общество

В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом

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Армия и оружие

При атаке Израиля по базам в Сирии пострадали двое военных

В министерстве обороны Сирийской Арабской республики заявили, что в результате обстрела силами ВВС Израиля пострадали двое сирийских военнослужащих.
Мойка78 24 июля в 23:19
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Шоу-бизнес

«Невероятно с ней повезло»: муж Гагариной увлекся тещей

Оказывается, фотограф поддерживает связь не только с детьми, но и с тещей.
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Происшествия

Медведь напал на человека в удаленном районе Камчатки

Ежегодно хищники выходят в населенных пункты полуострова. В 2019 году после встречи с бурыми медведями на Камчатке погибли четыре человека.
ТАСС 17:58
Технологии

Начат прием заявок во вторую акселерационную программу ОАО «РЖД»

Сегодня ОАО «Российские железные дороги» начало прием заявок от стартап-проектов для участия во второй акселерационной кампании.
Гудок 24 июля в 06:51
Общество

Дегтярев встретился с протестующими в поддержку Фургала

РИА Новости 08:16
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Общество

Названы страны Европы с самым доступным бензином

Лидером среди европейских стран по доступности бензина для населения стал Люксембург.
Известия 19:34
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Экономика

СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%

Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
ТАСС 17:06
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Армия и оружие

Сухопутные «Искандеры» научили поражать морские цели

Ракетные бригады ОТРК «Искандер» сухопутных войск с 2020 года начали обучать поражению кораблей и морских десантов, включая высадившиеся на побережье силы.
ИА Красная Весна 18:40
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
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Происшествия

Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45

По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция.
РИА Новости 02:01
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Футбол

«Ювентус» в девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

РИА Новости 17:46
Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
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Культура

Минкультуры РФ предложит порядок рассадки зрителей в театрах

Вопрос рассадки зрителей в театрах совместно обсудят во второй половине августа Министерство культуры РФ и Роспотребнадзор, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова 24 июля, сообщает пресс-служба министерства.
ИА Красная Весна 24 июля в 13:48
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян заявила о желании развестись с Канье Уэстом

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян заявила, что намерена расторгнуть брак со своим мужем, рэпером Канье Уэстом.
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Летевший в Улан-Удэ лайнер сел в Иркутске из-за курильщика

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Общество

Протесты в Хабаровске. Спецэфир Дождя

Корреспондент Дождя Маша Борзунова вела трансляцию происходящего в Хабаровске.
Дождь вчера в 04:27
Происшествия

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия 16:27
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Doom Eternal запустили на встроенной графике APU AMD Ryzen 7 4700G

Эксперты канала TechEpiphany Benchmarks на YouTube смогли запустить Doom Eternal на системе с гибридным процессором AMD Ryzen 7 4700G, который оснащён встроенной графической системой Vega 8. Новинка обеспечила запуск игры в разрешении Full HD с фреймрейтом 32-60 FPS на высоких настройках качества.
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Футбол

Футболист Смольников перешел из «Зенита» в «Краснодар»

В составе команды Смольников стал трехкратным чемпионом России, выиграл два кубка и один суперкубок страны, провел более 140 матчей и забил восемь голов.
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