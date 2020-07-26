Главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что рак толстой кишки можно выявить при помощи колоноскопии. Он также рассказал, в каком возрасте необходимо провести первое обследование.

с чего всё началось

Врач-гастроэнтеролог Дмитрий Бордин раскрыл россиянам способ эффективного выявления рака толстой кишки. Об этом в воскресенье, 26 июля, он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

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