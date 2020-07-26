Здоровье
Lenta.ruРоссиянам раскрыли способ эффективного выявления рака толстой кишки
Врач-гастроэнтеролог Дмитрий Бордин раскрыл россиянам способ эффективного выявления рака толстой кишки. Об этом в воскресенье, 26 июля, он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».
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с чего всё началось
Главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что рак толстой кишки можно выявить при помощи колоноскопии. Он также рассказал, в каком возрасте необходимо провести первое обследование.Говорит Москва09:57
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Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
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Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» признали чрезвычайной
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Общество
В Петербурге умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева
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Дорожники ремонтируют в Чите провалившийся асфальт
Рабочие начали демонтировать "лежачего полицейского" на пешеходном переходе напротив ТЦ "Царский" в Северном.
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Деловое.ТВ 09:37
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия 16:27
Общество
До 6 тыс. руб. Новое пособие придет на карты россиян до 31 августа
Получается, что семья с одним ребенком, в которой оба родителя лишились работы, в августе в совокупности получит детское пособие размером в 6 тыс. руб.
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Экономика
Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года
Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
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Шоу-бизнес
Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Известный актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах.
Сусанин 10:42
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40
Политика
Германия выступила против возвращения РФ в G7
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что его страна выступает против возвращения России в состав G7.
Газета.Ru 19:22
Общество
СК назвал регионы-лидеры по числу налоговых преступлений
Лидерами по числу правонарушений в налоговой сфере являются Москва и Московская область, рассказала заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
Известия 20:41
Политика
В Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии
В Белом доме подчеркнули, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса.
Российская газета 19:51
Космос
Американцы собрались построить атомные электростанции на Луне и Марсе
Московский Комсомолец вчера в 04:30
Футбол
Шунин рассказал о задачах «Динамо» в Лиге Европы
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Metaratings 16:26
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Политика
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Президент США Дональд Трамп заявил, что с момента начала пандемии коронавируса, в стране было проведено более 55 млн тестов на заболевание.
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На Камчатке медведь убил пенсионера
В Камчатском крае медведь напал на 63-летнего мужчину и убил его. Трагедия произошла неподалеку от села Таловка Пенжинского района.
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Общество
Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок
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Лидером среди европейских стран по доступности бензина для населения стал Люксембург.
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Футбол
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Коммерсантъ 18:23
Экономика
«Русал» сообщил о падении мирового спроса на алюминий на 6,6%
"За первую половину 2020 года мировой спрос на первичный алюминий сократился на 6,6% в годовом выражении - до 30,3 млн тонн", - отмечается в документе.
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Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным
Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
REGNUM 24 июля в 06:58
Футбол
«Арсенал» поставил антирекорд по назначенным пенальти в свои ворота
В сегодняшнем матче «Арсенал» - «Уотфорд» в рамках заключительного тура АПЛ был назначен пенальти в ворота «канониров».
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Общество
Второе казино в игорной зоне «Приморье» откроется в августе
Ранее сообщалось, что инвестором проекта выступает ЗАО "Шамбала" (Краснодар, резидент ликвидированной игорной зоны "Азов-Сити").
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Спасен зажатый шесть дней между стенами щенок в Чите
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