Здоровье

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам раскрыли способ эффективного выявления рака толстой кишки

Врач-гастроэнтеролог Дмитрий Бордин раскрыл россиянам способ эффективного выявления рака толстой кишки. Об этом в воскресенье, 26 июля, он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».
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с чего всё началось

Главный гастроэнтеролог Москвы назвал симптомы приближающегося рака кишечника

Главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что рак толстой кишки можно выявить при помощи колоноскопии. Он также рассказал, в каком возрасте необходимо провести первое обследование.
Говорит Москва09:57

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Назван способ эффективного выявления рака толстой кишки

Вечерняя Москва15:04

Гастроэнтеролог назвал симптомы приближающегося рака кишечника

News.ru10:39

Врач раскрыл способ эффективного выявления рака толстой кишки

РИА Новости14:00

Россиянам раскрыли способ эффективного выявления рака толстой кишки

Lenta.ru13:21

Врач назвал симптомы приближающегося рака

ТК Звезда10:53

Врач рассказал о простом способе определения рака толстой кишки

Газета.Ru14:33

Главный гастроэнтеролог Москвы назвал симптомы приближающегося рака кишечника

Говорит Москва09:57
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У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

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В Петербурге умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева

В Петербурге 24 июля после тяжелой болезни умерла генеральный секретарь незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков и автор статьи против перестройки «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева.
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С 1 августа в силу вступает ряд законодательных инициатив, среди которых есть регламентирующие повышение пенсий для трех категории граждан.
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Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

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Известия 16:27
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До 6 тыс. руб. Новое пособие придет на карты россиян до 31 августа

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Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года

Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
РБК 24 июля в 09:22
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Шоу-бизнес

Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах

Известный актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах.
Сусанин 10:42
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Здоровье

В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
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В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40
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Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку в Токио из-за попадания молнии

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Германия выступила против возвращения РФ в G7

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что его страна выступает против возвращения России в состав G7.
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Общество

СК назвал регионы-лидеры по числу налоговых преступлений

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Американцы собрались построить атомные электростанции на Луне и Марсе

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Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что с момента начала пандемии коронавируса, в стране было проведено более 55 млн тестов на заболевание.
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На Камчатке медведь убил пенсионера

В Камчатском крае медведь напал на 63-летнего мужчину и убил его. Трагедия произошла неподалеку от села Таловка Пенжинского района.
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Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок

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Лидером среди европейских стран по доступности бензина для населения стал Люксембург.
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В сегодняшнем матче «Арсенал» - «Уотфорд» в рамках заключительного тура АПЛ был назначен пенальти в ворота «канониров».
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Спасен зажатый шесть дней между стенами щенок в Чите

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