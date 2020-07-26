Здоровье
Lenta.ruРоссиянам раскрыли способ эффективного выявления рака толстой кишки
Врач-гастроэнтеролог Дмитрий Бордин раскрыл россиянам способ эффективного выявления рака толстой кишки. Об этом в воскресенье, 26 июля, он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».
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с чего всё началось
Главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что рак толстой кишки можно выявить при помощи колоноскопии. Он также рассказал, в каком возрасте необходимо провести первое обследование.Говорит Москва09:57
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