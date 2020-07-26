Здоровье

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам раскрыли способ эффективного выявления рака толстой кишки

Врач-гастроэнтеролог Дмитрий Бордин раскрыл россиянам способ эффективного выявления рака толстой кишки. Об этом в воскресенье, 26 июля, он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».
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с чего всё началось

Главный гастроэнтеролог Москвы назвал симптомы приближающегося рака кишечника

Главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что рак толстой кишки можно выявить при помощи колоноскопии. Он также рассказал, в каком возрасте необходимо провести первое обследование.
Говорит Москва09:57

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Назван способ эффективного выявления рака толстой кишки

Вечерняя Москва15:04

Врач рассказал о простом способе определения рака толстой кишки

Газета.Ru14:33

Врач раскрыл способ эффективного выявления рака толстой кишки

РИА Новости14:00

Россиянам раскрыли способ эффективного выявления рака толстой кишки

Lenta.ru13:21

Врач назвал симптомы приближающегося рака

ТК Звезда10:53

Гастроэнтеролог назвал симптомы приближающегося рака кишечника

News.ru10:39

Главный гастроэнтеролог Москвы назвал симптомы приближающегося рака кишечника

Говорит Москва09:57
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В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
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Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
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В Марокко закрывают восемь городов из-за коронавируса

Правительство Марокко объявило, что в ночь на 27 июля в силу вступает запрет на въезд и выезд из восьми городов из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Владимир Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах

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Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
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Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева

В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
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Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

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В Петербурге завершился Главный военно-морской парад

В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА Новости.
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Telegram в тестовом режиме запустил функцию видеозвонков на iOS

Мессенджер Telegram выпустил обновленную версию приложения для iOS, в которой в тестовом режиме появилась возможность совершать видеозвонки.
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Водителям назвали лучшие двигатели за последние 20 лет

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