Россиянам раскрыли способ получить достойную пенсию в 50 тысяч рублей
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Начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис в беседе с агентством «Прайм» заявил, что мужчина в возрасте 30 лет с постоянным ежемесячным заработком в 50 тысяч рублей и 35-летним стажем сможет получать страховую пенсию в размере 20,8 тысячи рублей.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей
Для получения совокупной пенсии в 50 тысяч рублей при условном выплатном периоде 15 лет человеку остается добровольно накопить еще 4,9 млн рублей без учета инфляции, рассказал агентству "Прайм" начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.
ПРАЙМвчера в 19:05
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