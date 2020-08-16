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Live24

Россиянам раскрыли способ получить достойную пенсию в 50 тысяч рублей

Начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис в беседе с агентством «Прайм» заявил, что мужчина в возрасте 30 лет с постоянным ежемесячным заработком в 50 тысяч рублей и 35-летним стажем сможет получать страховую пенсию в размере 20,8 тысячи рублей.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей

Для получения совокупной пенсии в 50 тысяч рублей при условном выплатном периоде 15 лет человеку остается добровольно накопить еще 4,9 млн рублей без учета инфляции, рассказал агентству "Прайм" начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.
ПРАЙМвчера в 19:05
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Газета.Ru

Эксперт назвал способы поднять пенсию до 50 тысяч рублей

Газета.Ruвчера в 01:53
Lenta.ru

Россиянам раскрыли способ получить пенсию в 50 тысяч рублей

Lenta.ruвчера в 00:48
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей

ПРАЙМвчера в 19:05
Телеканал 360°

Эксперт назвал условия для получения пенсии в 50 тысяч рублей

Телеканал 360°вчера в 20:13
ФАН

Эксперт рассказал, как россиянам увеличить пенсию до 50 тысяч рублей

ФАНвчера в 20:04
Народные новости

Эксперт назвал способы получения пенсии в 50 тыс. рублей

Народные новостивчера в 20:03
Московский Комсомолец

Эксперт рассказал, как накопить на пенсию в 50 тысяч рублей

Московский Комсомолецвчера в 20:14

Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новостивчера в 03:59
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Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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Задержаны напавшие на замгендиректора хлебокомбината в Подмосковье

Имя и профессия потерпевшей официально не раскрываются, но ранее источник в правоохранительных сообщал, что кислотой плеснули в заместителя генерального директора Ивантеевского хлебокомбината.
Известия03:40
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ФСБ задержала в Дагестане подростков, готовивших атаки на силовиков

Сотрудниками ФСБ при участии полиции и Росгвардии задержаны пять членов вооруженной группы, планировавших нападения на полицейских, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ региона.
Российская газетавчера в 12:58
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«Полюс» намерен консолидировать 100% «Лензолота»

"Полюс Красноярск" (дочерняя структура ПАО "Полюс"), в рамках консолидации активов компании предлагает держателям обыкновенных и привилегированных акций ОАО "Лензолото" продать свои акции, либо обменять их на акции материнской компании, говорится в сообщении "Полюса".
Вестник золотопромышленника03:30

Мужчина устроил погром в отделении «Гемотеста» в Москве

Мужчина в пятницу в московском районе Марьино устроил погром в лабораторном отделении частной компании "Гемотест", угрожая персоналу физической расправой, сообщил РИА Новости административный директор ООО "Лаборатория Гемотест" Сергей Шумаров.
РИА Новости03:39