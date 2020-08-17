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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Россиянам раскрыли способ получить достойную пенсию в 50 тысяч рублей

Заработать на пенсию мечты в размере 50 тысяч рублей можно посредством инвестирования, сообщает ToDay News Ufa. Обычным порядком накопить на это не получится.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей

Для получения совокупной пенсии в 50 тысяч рублей при условном выплатном периоде 15 лет человеку остается добровольно накопить еще 4,9 млн рублей без учета инфляции, рассказал агентству "Прайм" начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.
ПРАЙМвчера в 19:05
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Газета.Ru

Эксперт назвал способы поднять пенсию до 50 тысяч рублей

Газета.Ruвчера в 01:53
ФАН

Эксперт рассказал, как россиянам увеличить пенсию до 50 тысяч рублей

ФАНвчера в 20:04
Московский Комсомолец

Эксперт рассказал, как накопить на пенсию в 50 тысяч рублей

Московский Комсомолецвчера в 20:14
Телеканал 360°

Эксперт назвал условия для получения пенсии в 50 тысяч рублей

Телеканал 360°вчера в 20:13
Lenta.ru

Россиянам раскрыли способ получить пенсию в 50 тысяч рублей

Lenta.ruвчера в 00:48
Народные новости

Эксперт назвал способы получения пенсии в 50 тыс. рублей

Народные новостивчера в 20:03
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей

ПРАЙМвчера в 19:05

В Москве актер получил пять лет за аферы с жильем умерших людей

Судом установлено, что в июле 2018 года участники банды изготовили поддельное завещание от имени умершего в сентябре 2017 года мужчины, согласно которому одному из соучастников переходило право собственности на квартиру.
РИА Новости06:50
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Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.
Ведомости05:50
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ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от коронавируса

По словам Нейры, загрязнение воздуха, которое ежегодно уносит жизни 7 млн людей, негативным образом сказывается на легких и мешает работе защитных организмов, ускоряет течение хронических заболеваний легких и может повлиять на степень серьезности формы заболевания COVID-19.
Газета.Ru06:39
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Названы сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России

Москва, 16 августа 2020, 17:09 — REGNUM В России массовая вакцинация от COVID-19 начнется примерно через месяц, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
REGNUMвчера в 10:09
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Тербунские и липецкие поисковики обнаружили обломки самолета

Члены тербунского клуба «Зверобой», липецкого отряда «Заря» и поисковики-волонтеры СУ СК РФ по Липецкой области у села Солдатское Тербунского района во время августовской «Вахты Памяти» обнаружили место падения сбитого советского самолета.
Gorod4805:15