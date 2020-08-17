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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Россиянам раскрыли способ получить достойную пенсию в 50 тысяч рублей

Заработать на пенсию мечты в размере 50 тысяч рублей можно посредством инвестирования, сообщает ToDay News Ufa. Обычным порядком накопить на это не получится.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей

Для получения совокупной пенсии в 50 тысяч рублей при условном выплатном периоде 15 лет человеку остается добровольно накопить еще 4,9 млн рублей без учета инфляции, рассказал агентству "Прайм" начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.
ПРАЙМвчера в 19:05
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Народные новости

Экономист Сафонов рассказал, как получить повышенную пенсию

Народные новости04:59
Газета.Ru

Эксперт назвал способы поднять пенсию до 50 тысяч рублей

Газета.Ruвчера в 01:53
ФАН

Эксперт рассказал, как россиянам увеличить пенсию до 50 тысяч рублей

ФАНвчера в 20:04
Московский Комсомолец

Эксперт рассказал, как накопить на пенсию в 50 тысяч рублей

Московский Комсомолецвчера в 20:14
Телеканал 360°

Эксперт назвал условия для получения пенсии в 50 тысяч рублей

Телеканал 360°вчера в 20:13
Lenta.ru

Россиянам раскрыли способ получить пенсию в 50 тысяч рублей

Lenta.ruвчера в 00:48
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей

ПРАЙМвчера в 19:05

Китай заставит Украину сделать выбор в вопросе «Мотор Сич»

Раздраженный текущим положением вещей Китай заставит Киев определиться: либо действовать в собственных экономических интересах и доводить сделку до логического финала, либо продолжать следовать указаниям из США и вступить в конфронтацию с Пекином.
ФАНвчера в 05:22
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Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» — 3,5% при условии открытия депозита на 6-12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 тыс. рублей.
Ведомости05:50
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Мишустин назвал безобразием проблемы с обустройством погранпереходов

Мишустин обратил внимание в целом на низкое кассовое исполнение программы, касающейся обустройства погранпереходов, отметив, что на Дальнем Востоке из 58 таких объектов только четыре находятся "в более-менее приличном состоянии, остальные не готовы", а выделенные средства перебрасываются на другие цели.
Интерфакс - Россия05:02

Хлопковая одежда защитит кожу от контакта с коронавирусом

Что касается масок, эксперты сообщают, что хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса, хотя и несколько хуже, чем медицинская, но успешно задерживает респираторные капли, за счет которых распространяется SARS-Cov-2.
Известия18:15
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