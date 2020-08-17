Россиянам раскрыли способ получить достойную пенсию в 50 тысяч рублей
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Заработать на пенсию мечты в размере 50 тысяч рублей можно посредством инвестирования, сообщает ToDay News Ufa. Обычным порядком накопить на это не получится.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей
Для получения совокупной пенсии в 50 тысяч рублей при условном выплатном периоде 15 лет человеку остается добровольно накопить еще 4,9 млн рублей без учета инфляции, рассказал агентству "Прайм" начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.
ПРАЙМвчера в 19:05
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