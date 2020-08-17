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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Россиянам раскрыли способ получить достойную пенсию в 50 тысяч рублей

Заработать на пенсию мечты в размере 50 тысяч рублей можно посредством инвестирования, сообщает ToDay News Ufa. Обычным порядком накопить на это не получится.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей

Для получения совокупной пенсии в 50 тысяч рублей при условном выплатном периоде 15 лет человеку остается добровольно накопить еще 4,9 млн рублей без учета инфляции, рассказал агентству "Прайм" начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.
ПРАЙМвчера в 19:05
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Газета.Ru

Эксперт назвал способы поднять пенсию до 50 тысяч рублей

Газета.Ruвчера в 01:53
Lenta.ru

Россиянам раскрыли способ получить пенсию в 50 тысяч рублей

Lenta.ruвчера в 00:48
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей

ПРАЙМвчера в 19:05
Телеканал 360°

Эксперт назвал условия для получения пенсии в 50 тысяч рублей

Телеканал 360°вчера в 20:13
ФАН

Эксперт рассказал, как россиянам увеличить пенсию до 50 тысяч рублей

ФАНвчера в 20:04
Народные новости

Эксперт назвал способы получения пенсии в 50 тыс. рублей

Народные новостивчера в 20:03
Московский Комсомолец

Эксперт рассказал, как накопить на пенсию в 50 тысяч рублей

Московский Комсомолецвчера в 20:14

Глава британского МИД заявил о непризнании итогов выборов в Белоруссии

Великобритания не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии и готова применять санкции к ответственным за применение насилия против протестующих, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
Глава британского МИД заявил о непризнании итогов выборов в Белоруссии
RT на русском05:08
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Число сделок по аренде элитного жилья в Москве выросло на 40%

С точки зрения территориального распределения обращений от клиентов, наибольшим спросом у арендаторов пользуются квартиры в домах, расположенных в районе Ленинградского проспекта — 12,6%. Также заметное число запросов приходится на аренду квартир в локациях Лубянка — Китай-город, Арбат — Кропоткинская и Тверская — Кремль: примерно по 7% из числа всех реализованных лотов, отметили аналитики.
РБК04:45
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