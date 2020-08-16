Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам раскрыли способ получить пенсию в 50 тысяч рублей

Начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис раскрыл россиянам способ, с помощью которого они смогут получать пенсию в размере 50 тысяч рублей. Об этом пишет агентство «Прайм».В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей

Калькулятор ПФР показывает, что 30-летний мужчина с постоянным ежемесячным заработком в 50 тысяч рублей и 35-летним стажем может рассчитывать на страховую пенсию в текущих ценах в размере 20 802,44 рубля.
ПРАЙМ19:05
Подробнее о событии
ФАН

Эксперт рассказал, как россиянам увеличить пенсию до 50 тысяч рублей

ФАН20:04
Московский Комсомолец

Эксперт рассказал, как накопить на пенсию в 50 тысяч рублей

Московский Комсомолец20:14
Телеканал 360°

Эксперт назвал условия для получения пенсии в 50 тысяч рублей

Телеканал 360°20:13
Lenta.ru

Россиянам раскрыли способ получить пенсию в 50 тысяч рублей

Lenta.ru00:48
Народные новости

Эксперт назвал способы получения пенсии в 50 тыс. рублей

Народные новости20:03
ФедералПресс

В России оценили возможность получать пенсию в 50 тысяч рублей

ФедералПресс19:41
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей

ПРАЙМ19:05

Лукашенко отказался отделять Россию от Запада

Президент напомнил, как после распада Советского Союза вынашивались планы по формированию Балто-Черноморского региона с участием Латвии, Литвы, Эстонии, Украины и Белоруссии, который служил бы своего рода санитарным кордоном для отделения России от западных стран.
Российский Диалогвчера в 15:43
11

Тарасова оценила будущее фигуристок после ухода от Тутберидзе

Ушедшие от тренера Этери Тутберидзе фигуристки Александра Трунова и Алена Косторная не сдадут своих позиций в следующих сезонах, считает заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Московский Комсомолец23:33

США намерены разместить в Японии ракеты средней дальности

Вашингтон рассматривает в будущем возможность размещения ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности в Японии, заявил специальный представитель президента США по контролю за вооружениями Маршалл Биллингсли.
Коммерсантъ21:45
12

Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
3,9K

В ФРГ назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch рассказал, почему Европе невыгодно закупать у США сжиженный природный газ, который в Вашингтоне рекомендуют в качестве альтернативы российскому газу.
RT на русском00:05
2

Ученые из США сравнили средства гигиены, которые вызывают рак

Международная команда ученых проанализировала более 1,3 тысячи исследований своих коллег и пришла к выводу, что некоторые вещества, входящие в состав бытовой химии и средств личной гигиены, могут быть причиной рака щитовидной железы, бесплодия, диабета, болезни сердца и нескольких других онкологических заболеваний.
Live24вчера в 05:43
7

В МВД раскрыли схему вывода миллиардов рублей из России за границу

«Сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Юго-Западного административного округа столицы, ГСУ ГУ МВД России по Москве и представителями Управления ФСБ России по Москве и Московской области пресечен канал вывода денежных средств за рубеж», — цитирует пресс-служба ведомства официального представителя МВД России Ирину Волк.
Парламентская газетавчера в 11:49
300

Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
РБКвчера в 16:11
1,1K