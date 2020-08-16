Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам раскрыли способ получить пенсию в 50 тысяч рублей

Начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис раскрыл россиянам способ, с помощью которого они смогут получать пенсию в размере 50 тысяч рублей. Об этом пишет агентство «Прайм».В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей

Для получения совокупной пенсии в 50 тысяч рублей при условном выплатном периоде 15 лет человеку остается добровольно накопить еще 4,9 млн рублей без учета инфляции, рассказал агентству "Прайм" начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.
ПРАЙМ19:05
Подробнее о событии
ФАН

Эксперт рассказал, как россиянам увеличить пенсию до 50 тысяч рублей

ФАН20:04
Московский Комсомолец

Эксперт рассказал, как накопить на пенсию в 50 тысяч рублей

Московский Комсомолец20:14
Телеканал 360°

Эксперт назвал условия для получения пенсии в 50 тысяч рублей

Телеканал 360°20:13
Lenta.ru

Россиянам раскрыли способ получить пенсию в 50 тысяч рублей

Lenta.ru00:48
Народные новости

Эксперт назвал способы получения пенсии в 50 тыс. рублей

Народные новости20:03
ФедералПресс

В России оценили возможность получать пенсию в 50 тысяч рублей

ФедералПресс19:41
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей

ПРАЙМ19:05

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко занимается подготовкой госпереворота в стране, который намечен на День независимости, 24 августа.
Известия00:51
396