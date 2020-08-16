Россиянам раскрыли способ получить пенсию в 50 тысяч рублей
Начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис раскрыл россиянам способ, с помощью которого они смогут получать пенсию в размере 50 тысяч рублей. Об этом пишет агентство «Прайм».В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей
Для получения совокупной пенсии в 50 тысяч рублей при условном выплатном периоде 15 лет человеку остается добровольно накопить еще 4,9 млн рублей без учета инфляции, рассказал агентству "Прайм" начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.
ПРАЙМ19:05
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