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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам раскрыли способ получить пенсию в 50 тысяч рублей

Начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис раскрыл россиянам способ, с помощью которого они смогут получать пенсию в размере 50 тысяч рублей. Об этом пишет агентство «Прайм».В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей

Для получения совокупной пенсии в 50 тысяч рублей при условном выплатном периоде 15 лет человеку остается добровольно накопить еще 4,9 млн рублей без учета инфляции, рассказал агентству "Прайм" начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.
ПРАЙМ19:05
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Газета.Ru

Эксперт назвал способы поднять пенсию до 50 тысяч рублей

Газета.Ru01:53
Lenta.ru

Россиянам раскрыли способ получить пенсию в 50 тысяч рублей

Lenta.ru00:48
Телеканал 360°

Эксперт назвал условия для получения пенсии в 50 тысяч рублей

Телеканал 360°20:13
Московский Комсомолец

Эксперт рассказал, как накопить на пенсию в 50 тысяч рублей

Московский Комсомолец20:14
ФАН

Эксперт рассказал, как россиянам увеличить пенсию до 50 тысяч рублей

ФАН20:04
Народные новости

Эксперт назвал способы получения пенсии в 50 тыс. рублей

Народные новости20:03
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей

ПРАЙМ19:05

Участвовавших в служениях схимонаха Сергия отлучили от церкви

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл выступил с обращением, в котором назвал предательством участие в служениях лишенного сана схимонаха Сергия, одного из основателей Среднеуральского женского монастыря.
ТАСС01:43
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Перес назвал штраф за игнорирование синих флагов очень несправедливым

Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес не согласился с решением стюардов Гран-при Испании Формулы-1 наказать его пятисекундным штрафом за то, что он игнорировал синие флаги и долго не пропускал вперёд лидера гонки пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Чемпионат11:39

ЦБ хочет привлечь к венчурному финансированию НПФ

Банк России выпустил доклад по вопросам развития прямого инвестирования и краудфандинга, призвав заинтересованные организации к обсуждению предложенных в документе мер по снижению рисков прямых инвестиций.
Ведомости13 августа в 17:21
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В Белоруссии начали освобождать задержанных на акциях протеста

В пятницу, 14 августа, стало известно, что сотрудники минского изолятора временного содержания, расположенного на улице Окрестина, начали выпускать задержанных в ходе проходивших в Минске акций протеста.
Радио Sputnik11:34