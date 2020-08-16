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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам раскрыли способ получить пенсию в 50 тысяч рублей

Начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис раскрыл россиянам способ, с помощью которого они смогут получать пенсию в размере 50 тысяч рублей. Об этом пишет агентство «Прайм».В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей

Для получения совокупной пенсии в 50 тысяч рублей при условном выплатном периоде 15 лет человеку остается добровольно накопить еще 4,9 млн рублей без учета инфляции, рассказал агентству "Прайм" начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.
ПРАЙМ19:05
Подробнее о событии
Газета.Ru

Эксперт назвал способы поднять пенсию до 50 тысяч рублей

Газета.Ru01:53
Народные новости

Эксперт назвал способы получения пенсии в 50 тыс. рублей

Народные новости20:03
Московский Комсомолец

Эксперт рассказал, как накопить на пенсию в 50 тысяч рублей

Московский Комсомолец20:14
Телеканал 360°

Эксперт назвал условия для получения пенсии в 50 тысяч рублей

Телеканал 360°20:13
ФАН

Эксперт рассказал, как россиянам увеличить пенсию до 50 тысяч рублей

ФАН20:04
Lenta.ru

Россиянам раскрыли способ получить пенсию в 50 тысяч рублей

Lenta.ru00:48
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей

ПРАЙМ19:05

В центре Минска пройдут митинги сторонников и противников Лукашенко

На площади Независимости в Минске сегодня, 16 августа, с разницей в два часа анонсировано два митинга: один проведут сторонники действующего президента Александра Лукашенко, объявившего о своей победе на выборах 9 августа, другой — несогласные с официальными результатами голосования.
Коммерсантъ22:33
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В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

В немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания не видят выгоды от импорта сжиженного природного газа из США, который американцы лоббируют в качестве альтернативы российскому "голубому топливу".
Российская газета02:29
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Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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Интерьер нового Mercedes S-Class опубликован на тизерах

Раскрыты технические детали нового Mercedes S-Class 2020 Mercedes-Benz утверждает, что новый S-класс, который должен дебютировать в конце этого года, будет отличаться «революционным» дизайном интерьера, который предложит новые технологии и конструктивные особенности, направленные на обеспечение беспрецедентного уровня комфорта.
Avtovesti.com13 августа в 04:30
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США рассматривают возможность «двух шагов» в переговорах по СНВ

Соединенные Штаты рассматривают возможность "двух шагов" при заключения нового российско-американского соглашения о стратегическом наступательном вооружении, заявил пецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью изданию Nikkei.
Газета.Ru05:32
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Подчеркивается, что любые изменения в конструкции транспортных средств, в том числе установку на крыше дополнительного багажника, необходимо в обязательном порядке согласовать со специальными лабораториями и ГИБДД.
Evo-rus.com02:43
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Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Два дня назад Роберт Трамп был госпитализирован в одну из больниц Манхэттена с "тяжелым заболеванием", сообщал заместитель пресс-секретаря администрации президента США Джадд Дир. Тогда же Дональд посетил брата и выразил надежду на его выздоровление.
Газета.Ru05:18
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