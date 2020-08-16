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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам раскрыли способ получить пенсию в 50 тысяч рублей

Начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис раскрыл россиянам способ, с помощью которого они смогут получать пенсию в размере 50 тысяч рублей. Об этом пишет агентство «Прайм».В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей

Для получения совокупной пенсии в 50 тысяч рублей при условном выплатном периоде 15 лет человеку остается добровольно накопить еще 4,9 млн рублей без учета инфляции, рассказал агентству "Прайм" начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.
ПРАЙМ19:05
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Эксперт назвал способы получения пенсии в 50 тыс. рублей

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Россиянам раскрыли способ получить пенсию в 50 тысяч рублей

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Эксперт назвал условия для получения пенсии в 50 тысяч рублей

Телеканал 360°20:13
ФАН

Эксперт рассказал, как россиянам увеличить пенсию до 50 тысяч рублей

ФАН20:04
Газета.Ru

Эксперт назвал способы поднять пенсию до 50 тысяч рублей

Газета.Ru01:53
ФедералПресс

В России оценили возможность получать пенсию в 50 тысяч рублей

ФедералПресс19:41
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей

ПРАЙМ19:05

Еще 1045 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Ещё 1045 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 197 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Еще 1045 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
РИА Новости02:15
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Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
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За сутки в Алтайском крае от коронавируса умерли 6 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 89 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели — 134 пациента, скончались 6 носителей коронавируса, при этом во всей шести летальных исходах COVID-19 не стал причиной смерти.
Kursk.comвчера в 04:56
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В Германии признали невыгодными закупки сжиженного газа у США

В немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания не видят выгоды от импорта сжиженного природного газа из США, который американцы лоббируют в качестве альтернативы российскому "голубому топливу".
Российская газета02:29
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«Умные» телевизоры признаны средством для слежки за пользователями

Большая часть производителей smart TV очень серьезно относятся к безопасности своих устройств, однако в современном мире телевизор можно взломать также легко, как это делают хакеры с компьютерами или телефонами, заключил Щельцин.
Live2401:48
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США не дают украинскому авиастроению сбежать в Китай

Во время приватизации в 1990-х предприятие оказалось под контролем генерального директора Александра Богуслаева, который его сумел сохранить, ориентировав преимущественно на поставки в Россию и частично в Азию (КНР, Индия).
РИА Новости01:00
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Гинцбург назвал сроки поступления вакцины в гражданский оборот

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что гражданский оборот вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 может начаться спустя месяц после старта третьего, пострегистрационного этапа исследований препарата.
RT на русском02:09
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Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.
РИА Новости19:38
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Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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