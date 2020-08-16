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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам раскрыли способ получить пенсию в 50 тысяч рублей

Начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис раскрыл россиянам способ, с помощью которого они смогут получать пенсию в размере 50 тысяч рублей. Об этом пишет агентство «Прайм».В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей

Для получения совокупной пенсии в 50 тысяч рублей при условном выплатном периоде 15 лет человеку остается добровольно накопить еще 4,9 млн рублей без учета инфляции, рассказал агентству "Прайм" начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.
ПРАЙМ19:05
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Газета.Ru

Эксперт назвал способы поднять пенсию до 50 тысяч рублей

Газета.Ru01:53
Lenta.ru

Россиянам раскрыли способ получить пенсию в 50 тысяч рублей

Lenta.ru00:48
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей

ПРАЙМ19:05
Телеканал 360°

Эксперт назвал условия для получения пенсии в 50 тысяч рублей

Телеканал 360°20:13
ФАН

Эксперт рассказал, как россиянам увеличить пенсию до 50 тысяч рублей

ФАН20:04
ФедералПресс

В России оценили возможность получать пенсию в 50 тысяч рублей

ФедералПресс19:41
Московский Комсомолец

Эксперт рассказал, как накопить на пенсию в 50 тысяч рублей

Московский Комсомолец20:14

В центре Минска пройдут митинги сторонников и противников Лукашенко

На площади Независимости в Минске сегодня, 16 августа, с разницей в два часа анонсировано два митинга: один проведут сторонники действующего президента Александра Лукашенко, объявившего о своей победе на выборах 9 августа, другой — несогласные с официальными результатами голосования.
Коммерсантъ22:33
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Государство займётся распределением вакцины от коронавируса в России

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением председателя правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — указывается в заявлении.
RT на русском03:13
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В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

В немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания не видят выгоды от импорта сжиженного природного газа из США, который американцы лоббируют в качестве альтернативы российскому "голубому топливу".
Российская газета02:29
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Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новостивчера в 14:10
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Украинская писательница Ницой увидела угрозу в русскоязычных сериалах

Facebook Известная своими скандальными заявлениями украиноориентированная писатель Лариса Ницой, которая выступает против использования русского языка в стране, возмутилась показом русскоязычных сериалов и назвала их "развращающими".
РЕН ТВвчера в 16:16
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