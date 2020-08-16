В центре Минска пройдут митинги сторонников и противников Лукашенко

На площади Независимости в Минске сегодня, 16 августа, с разницей в два часа анонсировано два митинга: один проведут сторонники действующего президента Александра Лукашенко, объявившего о своей победе на выборах 9 августа, другой — несогласные с официальными результатами голосования.