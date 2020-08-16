Россиянам раскрыли способ получить пенсию в 50 тысяч рублей
Смотрите также
Елена Яковлева помолодела на 15 лет благодаря новой стрижке
В Крыму выявлено 45 новых случаев коронавируса за сутки
Певица Валентина Легкоступова скончалась в Москве
Государство займётся распределением вакцины от коронавируса в России
AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России
Число пострадавших в ДТП под Смоленском выросло до 12
В центре Минска пройдут митинги сторонников и противников Лукашенко
Олимпийская чемпионка Алина Загитова набрала минимальные баллы по ЕГЭ
В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США
Лукашенко прокомментировал забастовки на белорусских предприятиях
Telegram провел в Белоруссии опрос о президентских выборах
Умер брат президента США Роберт Трамп
Цепкало планирует встретиться в Варшаве c политиками из Вашингтона
Колодочкин перечислил правила прогрева двигателя автомобиля летом
Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих
Лукашенко поручил перебросить десантников к западной границе
Лукашенко поручил не допустить акции «живой цепи» от Киева до Вильнюса
Государство займётся распределением вакцины от коронавируса в России
Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Цепкало планирует встретиться в Варшаве c политиками из Вашингтона
Telegram провел в Белоруссии опрос о президентских выборах
Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих
Умер брат президента США Роберт Трамп
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
Россиянам хотят разрешить пополнять карты на кассах магазинов
Начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис раскрыл россиянам способ, с помощью которого они смогут получать пенсию в размере 50 тысяч рублей. Об этом пишет агентство «Прайм».В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей
Для получения совокупной пенсии в 50 тысяч рублей при условном выплатном периоде 15 лет человеку остается добровольно накопить еще 4,9 млн рублей без учета инфляции, рассказал агентству "Прайм" начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.
ПРАЙМ19:05
Подробнее о событии