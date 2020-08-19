Россиянам раскрыли способ узнать телефонные номера мошенников
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов в беседе с агентством «Прайм» раскрыл россиянам способ узнать мошенников по номеру телефона. Специалист рекомендует не перезванивать незнакомые номера: особенно на короткие, городские, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
Стимулировать перезвонить мошенники могут, моментально сбрасывая звонок после вызова, чтобы жертва не успела ответить. Проверить, кому принадлежит номер телефона можно с помощью приложений-определителей номеров.
ПРАЙМ19:05
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