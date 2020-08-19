Россиянам раскрыли способ узнать телефонные номера мошенников

Вечерняя Москва 9

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов в беседе с агентством «Прайм» раскрыл россиянам способ узнать мошенников по номеру телефона. Специалист рекомендует не перезванивать незнакомые номера: особенно на короткие, городские, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809.