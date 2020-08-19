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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам раскрыли способ узнать телефонные номера мошенников

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов в беседе с агентством «Прайм» раскрыл россиянам способ узнать мошенников по номеру телефона. Специалист рекомендует не перезванивать незнакомые номера: особенно на короткие, городские, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать

Стимулировать перезвонить мошенники могут, моментально сбрасывая звонок после вызова, чтобы жертва не успела ответить. Проверить, кому принадлежит номер телефона можно с помощью приложений-определителей номеров.
ПРАЙМ19:05
Подробнее о событии
Life.ru

В «Роскачестве» рассказали, на какие номера телефонов лучше не отвечать

Life.ru19:55
Российская газета

В Роскачестве подсказали способ узнать телефонные номера мошенников

Российская газета21:26
Московский Комсомолец

Эксперт раскрыл телефонные номера, на которые нельзя перезванивать

Московский Комсомолец21:23
News.ru

IT-эксперт рассказал о телефонных номерах, на которые нельзя перезванивать

News.ru20:17
Известия

Эксперт назвал способ вычислить мошенников по номеру телефона

Известия21:42
Lenta.ru

Россиянам раскрыли способ узнать телефонные номера мошенников

Lenta.ru19:36
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать

ПРАЙМ19:05

Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов

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Спорт-Экспресс18 августа в 16:01

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РИА Новостивчера в 10:13
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