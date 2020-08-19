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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам раскрыли способ узнать телефонные номера мошенников

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов в беседе с агентством «Прайм» раскрыл россиянам способ узнать мошенников по номеру телефона.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать

Стимулировать перезвонить мошенники могут, моментально сбрасывая звонок после вызова, чтобы жертва не успела ответить. Проверить, кому принадлежит номер телефона можно с помощью приложений-определителей номеров.
ПРАЙМ19:05
Подробнее о событии
Российская газета

В Роскачестве подсказали способ узнать телефонные номера мошенников

Российская газета21:26
РБК

Эксперт Роскачества назвал метод вычисления мошенников по номеру телефона

РБК22:45
Известия

Эксперт назвал способ вычислить мошенников по номеру телефона

Известия21:42
РИА Новости

Эксперт Роскачества назвал способ распознать телефонные номера мошенников

РИА Новости04:41
Life.ru

В «Роскачестве» рассказали, на какие номера телефонов лучше не отвечать

Life.ru19:55
Lenta.ru

Россиянам раскрыли способ узнать телефонные номера мошенников

Lenta.ru19:36
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать

ПРАЙМ19:05

Врач заявил, что Навальный находится в стабильно тяжелом состоянии

Блогер Алексей Навальный находится в стабильно тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, рассказал заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, передает РИА "Новости".
Врач заявил, что Навальный находится в стабильно тяжелом состоянии
Газета.Ru05:09
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Airbnb подала заявку на проведение IPO

По сообщениям СМИ, компания изначально рассматривала возможность проведения прямого листинга, который не предусматривает привлечение денежных средств, однако остановилась на традиционном IPO.
Интерфакс04:49

В 2021 году взносы на капремонт в Свердловской области вырастут на 4%

С 1 января 2021 года размер минимальных взносов на капитальный ремонт в Свердловской области вырастет на 4%. По словам министра ЖКХ Николая Смирнова, расчет взносов исчисляется по системе Минстроя РФ и зависит от суммарной площади запланированных к капремонту домов и необходимого объема работ.
ФедералПресс03:34
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У неплательщика налогов в РФ арестовали недвижимость на 36 млрд рублей

Следствие арестовало имущество бенефициара энергетической компании «Системы автономного энергоснабжения» Константина Пономарева на 36 миллиардов рублей, передает ТАСС со ссылкой на СК РФ.
Аргументы и Факты18 августа в 16:15
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Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

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Газета.Ru02:41
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Хацкевич: «Ананидзе приехал в „Ротор“ в разобранном состоянии»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал итоги матча 3-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:3), а также рассказал о состоянии новичка команды Джано Ананидзе, который пока не дебютировал за волгоградский клуб.
Sport24.ruвчера в 14:21