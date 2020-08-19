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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам раскрыли способ узнать телефонные номера мошенников

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов в беседе с агентством «Прайм» раскрыл россиянам способ узнать мошенников по номеру телефона.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать

Стимулировать перезвонить мошенники могут, моментально сбрасывая звонок после вызова, чтобы жертва не успела ответить. Проверить, кому принадлежит номер телефона можно с помощью приложений-определителей номеров.
ПРАЙМ19:05
Подробнее о событии
РИА Новости

Эксперт Роскачества назвал способ распознать телефонные номера мошенников

РИА Новости04:41
Российская газета

В Роскачестве подсказали способ узнать телефонные номера мошенников

Российская газета21:26
Известия

Эксперт назвал способ вычислить мошенников по номеру телефона

Известия21:42
РБК

Эксперт Роскачества назвал метод вычисления мошенников по номеру телефона

РБК22:45
Life.ru

В «Роскачестве» рассказали, на какие номера телефонов лучше не отвечать

Life.ru19:55
Lenta.ru

Россиянам раскрыли способ узнать телефонные номера мошенников

Lenta.ru19:36
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать

ПРАЙМ19:05

В Саратове за решетку вместо преступника отправили невиновного

Саратовский адвокат Анатолий Торкунов сообщил местному ИА "Взгляд-инфо", что из-за следственной и судебной ошибки в места лишения свободы вместо гражданина, задержанного за хранение наркотиков, был отправлен невиновный человек, глава молодой семьи и отец маленького сына Дмитрий Рубинштейн.
Российская газетавчера в 10:44
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505 Games ответила на критику релиза Control Ultimate Edition для PS5 и Xbox Series X

На консолях нового поколения не будет стандартной версии Control или сезонного пропуска, только Ultimate Edition Обладателям обычной версии на новых консолях игра будет доступна по обратной совместимости В Ultimate Edition для PS5 и Xbox Series X тот же контент, однако проект будет пользоваться техническими и другими преимуществами приставок.
Игромания.ру07:48

В Саратове ФСБ поймала сотрудника «МегаФон» на продаже базы абонентов

Злоумышленники нередко пытаются получить информацию о персональных данных абонентов сотовых компаний, банков и иных коммерческих фирм, собирающих сведения о большом числе своих клиентов.
SM News Саратов07:48
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