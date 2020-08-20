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Российская газета
Российская газета

В Роскачестве подсказали способ узнать телефонные номера мошенников

Ранее эксперты рассказали, что жертвами злоумышленников все чаще становятся хорошо зарабатывающие 30-45-летние люди, которые активно пользуются интернетом.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать

Стимулировать перезвонить мошенники могут, моментально сбрасывая звонок после вызова, чтобы жертва не успела ответить. Проверить, кому принадлежит номер телефона можно с помощью приложений-определителей номеров.
ПРАЙМ19:05
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RT на русском

Эксперт рассказал о правилах безопасности при общении по телефону

RT на русском01:07
Lenta.ru

Россиянам раскрыли способ узнать телефонные номера мошенников

Lenta.ru19:36
Известия

Эксперт назвал способ вычислить мошенников по номеру телефона

Известия21:42
Российская газета

В Роскачестве подсказали способ узнать телефонные номера мошенников

Российская газета21:26
Life.ru

В «Роскачестве» рассказали, на какие номера телефонов лучше не отвечать

Life.ru19:55
РБК

Эксперт Роскачества назвал метод вычисления мошенников по номеру телефона

РБК22:45
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать

ПРАЙМ19:05

Германия призвала ЕС не допускать вмешательства США

ФРГ и страны Европы призвали не допустить возможного шантажа в виде санкций со стороны Соединенных Штатов в деле проекта "Северный поток — 2", сообщила премьер-министр немецкого региона Мекленбург Мануэла Швезиг.
Экономика сегоднявчера в 09:01
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В Госдуме объяснили правила выпуска криптовалют россиянами

Вопросы организации выпуска и обращения криптовалют будут урегулированы отдельным законом или поправками в принятый документ «О цифровых финансовых активах и цифровой валюте», заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с корреспондентом «РБК-Крипто».
РБК02:49