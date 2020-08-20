В Роскачестве подсказали способ узнать телефонные номера мошенников
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Ранее эксперты рассказали, что жертвами злоумышленников все чаще становятся хорошо зарабатывающие 30-45-летние люди, которые активно пользуются интернетом.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
Стимулировать перезвонить мошенники могут, моментально сбрасывая звонок после вызова, чтобы жертва не успела ответить. Проверить, кому принадлежит номер телефона можно с помощью приложений-определителей номеров.
ПРАЙМ19:05
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