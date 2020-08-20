В Госдуме объяснили правила выпуска криптовалют россиянами

Вопросы организации выпуска и обращения криптовалют будут урегулированы отдельным законом или поправками в принятый документ «О цифровых финансовых активах и цифровой валюте», заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с корреспондентом «РБК-Крипто».