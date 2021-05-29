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Общество

Россиянам рассказали, что изменится в законах в июне

С 29 июня в силу вступит закон о пчеловодстве, согласно которому сельхозпроизводители должны предупреждать пчеловодов о готовящейся обработке полей не позднее чем за три дня.В источнике
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Народные новости

С чего всё началось

Что изменится в жизни россиян в июне

В июне вступают в силу новые правила по регистрации корпоративных сим-карт, истекает срок действия послаблений для заемщиков, а контроль за иностранцами - нарушителями ПДД на границе станет строже. Подробнее об этих и других нововведениях - в материале "Российской газеты".
Российская газета23:00

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Какие изменения ждут россиян с 1 июня

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Россиянам назвали основные нововведения в законах в июне

Lenta.ru12:06

Россиянам рассказали, что изменится в законах в июне

РИА Новости10:09

Россиянам рассказали об основных нововведениях в законах в июне

News.ru13:41

Ряд изменений вступят в силу в России с 1 июня 2021 года

ФАН01:03

Ряд июньских нововведений изменит жизнь граждан России

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Что изменится в жизни россиян в июне

Российская газета23:00
Интересное

Годовая инфляция в Ингушетии в апреле снизилась до 6,3% с 6,8%

"Годовая инфляция в Республике Ингушетия в апреле 2021 года замедлилась на 0,54 п.п. (процентного пункта - ИФ) и составила 6,27%, оставаясь ниже, чем в СКФО (6,53%) и выше, чем в России, в целом (5,53%)", - говорится в материалах ЦБ.
Интерфакс - Россия27 мая в 12:08

Два последних финала ЛЧ при судействе испанца доходили до серии пенальти

Гуру футбольной статистики из Opta обращают внимание на тот факт, что в двух последних финалах Лиги чемпионов, в которых главный рефери представлял Испанию, дело доходило до серии послематчевых пенальти.
Евро-футбол.ру11:57