Раскрыты способы накопления пенсии до 90 тысяч рублей в месяц
Чтобы начать получать пенсии по 92 тысячи рублей, россиянам придется инвестировать в валюту, биржевые индексы или сырье, пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитика «Финама» Юлию Афанасьеву.В источнике
С чего всё началось
Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей
Москвичи хотели бы получать пенсию в размере 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране, показывает опрос НПФ Сбербанка, с которым ознакомились «Известия». В целом по России размер "пенсии мечты" составляет 59 тыс. Накопить самому на такие выплаты реально, отметили аналитики.
Известия17:01
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