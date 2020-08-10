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Раскрыты способы накопления пенсии до 90 тысяч рублей в месяц

Чтобы начать получать пенсии по 92 тысячи рублей, россиянам придется инвестировать в валюту, биржевые индексы или сырье, пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитика «Финама» Юлию Афанасьеву.В источнике
С чего всё началось
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Москвичи хотели бы получать пенсию в размере 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране, показывает опрос НПФ Сбербанка, с которым ознакомились «Известия». В целом по России размер "пенсии мечты" составляет 59 тыс. Накопить самому на такие выплаты реально, отметили аналитики.
Известия17:01
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Телеканал 360°

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Телеканал 360°01:30
URA.Ru

Россиянам объяснили, как добиться пенсии в 90 тысяч рублей

URA.Ru18:31
ФАН

Россиянам рассказали, как получать пенсию в 90 тысяч рублей

ФАН22:20
Слово и Дело

Названы способы накопления пенсии до 90 тысяч рублей в месяц

Слово и Дело20:01
Политическая Экспертиза

Назван способ получать пенсию в 92 тысячи рублей

Политическая Экспертиза19:58
РЕН ТВ

Москвичи назвали размер идеальной пенсии

РЕН ТВ18:43
Царьград

Пенсия в 100 тысяч рублей - реальность: Эксперты назвали два способа

Царьград01:25

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