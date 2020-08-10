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РИА Новости
РИА Новости

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.В источнике
С чего всё началось
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Москвичи хотели бы получать пенсию в размере 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране, показывает опрос НПФ Сбербанка, с которым ознакомились «Известия». В целом по России размер "пенсии мечты" составляет 59 тыс. Накопить самому на такие выплаты реально, отметили аналитики.
Известия17:01
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Московский Комсомолец

Назван способ получить пенсию 92 тысячи рублей

Московский Комсомолец03:40
РИА Новости

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

РИА Новости02:26
URA.Ru

Россиянам объяснили, как добиться пенсии в 90 тысяч рублей

URA.Ru18:31
Царьград

Пенсия в 100 тысяч рублей - реальность: Эксперты назвали два способа

Царьград01:25
Слово и Дело

Названы способы накопления пенсии до 90 тысяч рублей в месяц

Слово и Дело20:01
РЕН ТВ

Москвичи назвали размер идеальной пенсии

РЕН ТВ18:43
Телеканал 360°

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Телеканал 360°01:30

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний
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Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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Глава РФС поговорил с Федуном после его заявления о снятии с РПЛ

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поговорил с владельцем московского "Спартака" Леонидом Федуном после матча первого тура чемпионата России между красно-белыми и "Сочи", сообщает Sport24.
Газета.Ru03:10

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Интерфакс03:05
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Первые рейсы из РФ на курорты Турции вылетают с загрузкой в 100%

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Интерфакс03:43
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Ряд южноуральских больниц перестанет принимать больных с ковидом

Во время презентации новой медицинской техники, которая будет передана системе здравоохранения, глава региона отметил, что эпидемиологическая ситуация позволяет сократить число резервных мест для коронавирусных больных.
Polit74.ru04:16