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РИА Новости
РИА Новости

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.В источнике
С чего всё началось
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Москвичи хотели бы получать пенсию в размере 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране, показывает опрос НПФ Сбербанка, с которым ознакомились «Известия». В целом по России размер "пенсии мечты" составляет 59 тыс. Накопить самому на такие выплаты реально, отметили аналитики.
Известиявчера в 17:01
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Lenta.ru

Россиянам раскрыли секрет пенсии в 90 тысяч рублей

Lenta.ruвчера в 04:47
Московский Комсомолец

Назван способ получить пенсию 92 тысячи рублей

Московский Комсомолецвчера в 03:40
Царьград

Пенсия в 100 тысяч рублей - реальность: Эксперты назвали два способа

Царьградвчера в 01:25
Телеканал 360°

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Телеканал 360°вчера в 01:30
РИА Новости

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 02:26
Слово и Дело

Названы способы накопления пенсии до 90 тысяч рублей в месяц

Слово и Деловчера в 20:01
URA.Ru

Россиянам объяснили, как добиться пенсии в 90 тысяч рублей

URA.Ruвчера в 18:31

Итальянские астронавты обнаружили следы подземного океана на Церере

Космическая станция сделала фотографии поверхности небесного тела с высоты 35 км. При изучении изображений и спектрограмм крупного кратера Оккатор, астронавты нашли следы хлорида натрия в таком виде, какой обычно характерен для земных морей.
NewInform21:18

«Такой жестокости никто не ожидал»: бывшие новосибирцы рассказали, что на самом деле происходит в Минске

Журналист НГС Лиза Пичугина связалась с двумя бывшими новосибирцами, которые сегодня живут в Минске — они рассказали, что, по их мнению, привело к взрыву протестов, как сейчас живет столица и что будет дальше.
НГС22:30

Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUMвчера в 07:25
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В российской многоэтажке потолок обрушился на ребенка

Здание не ремонтировалось на протяжении 20 лет, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные российской общественной организации «Гражданский патруль» ЧП произошло в многоэтажке на улице Тургенева — это здание бывшего общежития.
Lenta.ru02:40
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Женщина и трое детей погибли при пожаре в дачном доме под Самарой

"В результате пожара погибли четыре человека, в том числе три ребенка (женщина 1983 года рождения, мальчик 2009 года рождения, девочка 2011 года рождения, девочка 2016 года рождения)", - говорится в сообщении.
РИА Новости01:13
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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ФАС признала Apple нарушителем конкуренции на рынке приложений

Федеральная антимонопольная служба РФ признала американскую корпорацию Apple злоупотребившей доминирующим положением на рынке распространения приложений по двум пунктам, сообщает сайт ведомства.
Аргументы и Фактывчера в 14:03
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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Эксперты удивились внезапному росту урожайности зерна в РФ в августе

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, по новому прогнозу сбор зерна в этом году составит 129 млн тонн, что на 1,5 млн тонн больше, чем по предыдущей оценке.
Интерфаксвчера в 08:23
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