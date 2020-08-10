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РИА Новости
РИА Новости

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.В источнике
С чего всё началось
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Москвичи хотели бы получать пенсию в размере 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране, показывает опрос НПФ Сбербанка, с которым ознакомились «Известия». В целом по России размер "пенсии мечты" составляет 59 тыс. Накопить самому на такие выплаты реально, отметили аналитики.
Известия17:01
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Московский Комсомолец

Назван способ получить пенсию 92 тысячи рублей

Московский Комсомолец03:40
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Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

РИА Новости02:26
URA.Ru

Россиянам объяснили, как добиться пенсии в 90 тысяч рублей

URA.Ru18:31
Царьград

Пенсия в 100 тысяч рублей - реальность: Эксперты назвали два способа

Царьград01:25
Слово и Дело

Названы способы накопления пенсии до 90 тысяч рублей в месяц

Слово и Дело20:01
РЕН ТВ

Москвичи назвали размер идеальной пенсии

РЕН ТВ18:43
Телеканал 360°

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Телеканал 360°01:30

МВД Белоруссии заявило о 3 тысячах задержанных в ходе протестных акций

Как сообщает «ТАСС», в понедельник, 10 августа, Министерство внутренних дел Белоруссии опубликовало сообщение, что в ходе незаконных акций и беспорядков в день выборов президента было задержано примерно 3 тысячи человек, из которых в столице более тысячи.
ГЛАС.RU05:16
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В Алтайском крае за выходные скончались 11 человек с коронавирусом

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 95 человек лаборно подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели 45 пациентов, скончались два носителя COVID-19, в том числе один человек от коронавируса и вызванных им осложнений (за выходные, скончались 11 носителей коронавируса).
Kursk.com03:14
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Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.
RT на русском04:41
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