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РИА Новости
РИА Новости

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.В источнике
С чего всё началось
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Москвичи хотели бы получать пенсию в размере 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране, показывает опрос НПФ Сбербанка, с которым ознакомились «Известия». В целом по России размер "пенсии мечты" составляет 59 тыс. Накопить самому на такие выплаты реально, отметили аналитики.
Известия17:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россиянам раскрыли секрет пенсии в 90 тысяч рублей

Lenta.ru04:47
Московский Комсомолец

Назван способ получить пенсию 92 тысячи рублей

Московский Комсомолец03:40
Телеканал 360°

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Телеканал 360°01:30
РИА Новости

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

РИА Новости02:26
Царьград

Пенсия в 100 тысяч рублей - реальность: Эксперты назвали два способа

Царьград01:25
РЕН ТВ

Москвичи назвали размер идеальной пенсии

РЕН ТВ18:43
URA.Ru

Россиянам объяснили, как добиться пенсии в 90 тысяч рублей

URA.Ru18:31

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России
RT на русском01:27
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На юге России начались двухнедельные учения военных

"Всего в специальных учениях по видам обеспечения действий войск (сил) примут участие около 6 тыс. военнослужащих и будет задействовано до 750 единиц вооружения, военной и специальной техники", - говорится в сообщении.
РИА Новости Крым02:29
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РФС получил письмо от «Спартака» по судейству в матче с «Сочи»

Экспертно-судейская комиссия РФС получила письмо от «Спартака», посвященное спорным эпизодам в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2). «Письмо от «Спартака» в ЭСК получено», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
Sports.ru13:49

Китай ввел ответные санкции против должностных лиц США

В Пекине объявлено о введении персональных санкций против одиннадцати официальных лиц США, которые, по словам представившего этот список официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, «отвратительно действовали в подходе к вопросам, касающимся Сянгана».
REGNUM12:18
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