Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей
Смотрите также
Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия
В Белоруссии вновь задерживают протестующих против результатов выборов
КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую
Профессор Лихтман предсказал победу Байдена на выборах в США
О резком ухудшении состояния здоровья актера заявил адвокат Ефремова
МВД Белоруссии заявило об отсутствии погибших в ходе протестов
Аналог «Евровидения» создадут в США в 2021 году
У берегов Антарктиды нашли «секретный корабль нацистов»
Российские СМИ потребовали освобождения журналистов в Минске
Газизов: «Спартак» выступит с заявлением
Лукашенко сделал первое заявление после выборов в Белоруссии
Тимати вернулся с дочерью из отпуска и провел день с Аленой Шишковой
Словакия высылает трех российских дипломатов
Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков
Соперница Лукашенко отказалась участвовать в акциях протеста
Правительство Ливана решило уйти в отставку после протестов
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России
КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую
Словакия высылает трех российских дипломатов
Газизов: «Спартак» выступит с заявлением
Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса
Обнародовано видео с Ефремовым за рулем сразу после смертельного ДТП
Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
Белорусский металлургический завод частично приостановил работу
ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID
Правительство Ливана решило уйти в отставку после протестов
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Kia объявила российские цены на новый седан K5
Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.В источнике
С чего всё началось
Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей
Москвичи хотели бы получать пенсию в размере 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране, показывает опрос НПФ Сбербанка, с которым ознакомились «Известия». В целом по России размер "пенсии мечты" составляет 59 тыс. Накопить самому на такие выплаты реально, отметили аналитики.
Известия17:01
Подробнее о событии