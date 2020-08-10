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РИА Новости
РИА Новости

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.В источнике
С чего всё началось
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Москвичи хотели бы получать пенсию в размере 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране, показывает опрос НПФ Сбербанка, с которым ознакомились «Известия». В целом по России размер "пенсии мечты" составляет 59 тыс. Накопить самому на такие выплаты реально, отметили аналитики.
Известия17:01
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Lenta.ru

Россиянам раскрыли секрет пенсии в 90 тысяч рублей

Lenta.ru04:47
Московский Комсомолец

Назван способ получить пенсию 92 тысячи рублей

Московский Комсомолец03:40
РЕН ТВ

Москвичи назвали размер идеальной пенсии

РЕН ТВ18:43
Телеканал 360°

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Телеканал 360°01:30
Царьград

Пенсия в 100 тысяч рублей - реальность: Эксперты назвали два способа

Царьград01:25
РИА Новости

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

РИА Новости02:26
URA.Ru

Россиянам объяснили, как добиться пенсии в 90 тысяч рублей

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Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

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Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия
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Как сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL, за прошедшие 24 часа было выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом и зафиксировано два случая смерти от опасной инфекции.
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RT на русском01:27
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ТАСС13:00

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Военное дело00:03
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