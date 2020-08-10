Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей
Смотрите также
Газизов: «Спартак» выступит с заявлением
Вениамину Смехову исполняется 80 лет
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя
В Минске милиция призвала людей разойтись
Соперница Лукашенко подала жалобу в ЦИК Белоруссии
У 62-летнего певца Валерия Сюткина родился сын
На Белорусском металлургическом заводе опровергли приостановку работы
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России
Адвокат заявил о получении ещё одного видео с Ефремовым на месте ДТП
Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения
ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства
Филипп Киркоров показал подписчикам кроссовки за 7 млн рублей
Mitsubishi прекращает экспорт кроссоверов в Европу с сентября 2020
Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса
Соперница Лукашенко отказалась участвовать в акциях протеста
Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия
Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России
В центре Минска закрыли шесть станций метро
Красноперов назвал катастрофу MH17 актом агрессии против РФ
В Минске милиция призвала людей разойтись
КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую
На Белорусском металлургическом заводе опровергли приостановку работы
Газизов: «Спартак» выступит с заявлением
Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса
Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов
Адвокат заявил о получении ещё одного видео с Ефремовым на месте ДТП
ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства
Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Соперница Лукашенко подала жалобу в ЦИК Белоруссии
Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.В источнике
С чего всё началось
Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей
Москвичи хотели бы получать пенсию в размере 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране, показывает опрос НПФ Сбербанка, с которым ознакомились «Известия». В целом по России размер "пенсии мечты" составляет 59 тыс. Накопить самому на такие выплаты реально, отметили аналитики.
Известия17:01
Подробнее о событии