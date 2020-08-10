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РИА Новости
РИА Новости

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.В источнике
С чего всё началось
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Москвичи хотели бы получать пенсию в размере 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране, показывает опрос НПФ Сбербанка, с которым ознакомились «Известия». В целом по России размер "пенсии мечты" составляет 59 тыс. Накопить самому на такие выплаты реально, отметили аналитики.
Известия17:01
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Телеканал 360°

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Телеканал 360°01:30
Московский Комсомолец

Назван способ получить пенсию 92 тысячи рублей

Московский Комсомолец03:40
РИА Новости

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

РИА Новости02:26
Lenta.ru

Россиянам раскрыли секрет пенсии в 90 тысяч рублей

Lenta.ru04:47
Царьград

Пенсия в 100 тысяч рублей - реальность: Эксперты назвали два способа

Царьград01:25
Слово и Дело

Названы способы накопления пенсии до 90 тысяч рублей в месяц

Слово и Дело20:01
URA.Ru

Россиянам объяснили, как добиться пенсии в 90 тысяч рублей

URA.Ru18:31

Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением Boeing

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с жертвами при жесткой посадке пассажирского самолета в городе Кожикод.
РЕН ТВ8 августа в 06:00
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Первые рейсы из РФ на курорты Турции вылетают с загрузкой в 100%

В компании Coral Travel агентству сообщили, что загрузка первых рейсов на турецкие курорты составляет почти 100%, при этом самый высокий процент проданных туров с вылетом из Москвы - в Бодрум, за ним идут Даламан и Анталья.
Интерфакс03:43
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Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии

Другой участник выборов – лидер оппозиции Светлана Тихановская – по разным областям, предварительно, набрала 2,3-3,9 процента Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко возглавил президентскую гонку – об этом заявила в понедельник председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина, сообщает ТАСС.
Толк00:53

Раскрыто слабое место стран Балтии в случае войны с Россией

Эксперт польского Центра восточных исследований Петр Шиманский заявил, что противовоздушная оборона средней дальности является слабым местом стран Балтии в возможном противостоянии с Россией.
Страна Советов on-lineвчера в 10:20
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