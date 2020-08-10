Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей
Смотрите также
Протестующие в Минске начали кидать в ОМОН «коктейли Молотова»
Земфира выступит в Сочи на Гран-при России «Формулы-1»
Модернизированный Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет
«Барселона» победила «Наполи» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
У берегов Антарктиды нашли «секретный корабль нацистов»
У 62-летнего певца Валерия Сюткина родился сын
Geely завершила продажи седана Emgrand 7 на российском рынке
Урал — Динамо 0:2
В суде предоставили видео первых минут ДТП с участием Ефремова
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
В первый день релиза на ПК Horizon Zero Dawn взломали
Президент Филиппин хочет первым испытать вакцину от коронавируса
Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса
Филипп Киркоров показал подписчикам кроссовки за 7 млн рублей
Калошин объяснил, почему VAR не отменила пенальти в ворота «Спартака»
Белорусский металлургический завод частично приостановил работу
Протестующие в Минске начали кидать в ОМОН «коктейли Молотова»
Калошин объяснил, почему VAR не отменила пенальти в ворота «Спартака»
Словакия высылает трех российских дипломатов
В суде предоставили видео первых минут ДТП с участием Ефремова
Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса
Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
ФАС сообщила о злоупотреблениях Apple на рынке приложений
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.В источнике
С чего всё началось
Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей
Москвичи хотели бы получать пенсию в размере 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране, показывает опрос НПФ Сбербанка, с которым ознакомились «Известия». В целом по России размер "пенсии мечты" составляет 59 тыс. Накопить самому на такие выплаты реально, отметили аналитики.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии