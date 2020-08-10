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РИА Новости
РИА Новости

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.В источнике
С чего всё началось
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Москвичи хотели бы получать пенсию в размере 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране, показывает опрос НПФ Сбербанка, с которым ознакомились «Известия». В целом по России размер "пенсии мечты" составляет 59 тыс. Накопить самому на такие выплаты реально, отметили аналитики.
Известиявчера в 17:01
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Царьград

Пенсия в 100 тысяч рублей - реальность: Эксперты назвали два способа

Царьградвчера в 01:25
Московский Комсомолец

Назван способ получить пенсию 92 тысячи рублей

Московский Комсомолецвчера в 03:40
РИА Новости

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 02:26
Телеканал 360°

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Телеканал 360°вчера в 01:30
Lenta.ru

Россиянам раскрыли секрет пенсии в 90 тысяч рублей

Lenta.ruвчера в 04:47
Слово и Дело

Названы способы накопления пенсии до 90 тысяч рублей в месяц

Слово и Деловчера в 20:01
URA.Ru

Россиянам объяснили, как добиться пенсии в 90 тысяч рублей

URA.Ruвчера в 18:31

Семак высказался об уходе Кокорина из «Зенита»: «Причины не имеют никакого отношения к футболу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с нападающим Александром Кокориным, который по окончании контракта с петербургским клубом перешел в московский «Спартак».
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В следующем туре «Урал» сыграет на выезде с «Рубином». В свою очередь «Динамо» примет «Ротор». Оба матча состоятся 15 августа.
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

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Газета.Ruвчера в 09:43
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Калошин объяснил, почему VAR не отменила пенальти в ворота «Спартака»

Видеоассистент матча "Спартака" и "Сочи" Алексей Еськов не посчитал явной ошибкой решения главного судьи Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота московского клуба, заявил руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российском футболе Леонид Калошин.
РИА Новостивчера в 15:34