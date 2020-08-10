Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.В источнике
С чего всё началось
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Москвичи хотели бы получать пенсию в размере 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране, показывает опрос НПФ Сбербанка, с которым ознакомились «Известия». В целом по России размер "пенсии мечты" составляет 59 тыс. Накопить самому на такие выплаты реально, отметили аналитики.
Известия17:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россиянам раскрыли секрет пенсии в 90 тысяч рублей

Lenta.ru04:47
Московский Комсомолец

Назван способ получить пенсию 92 тысячи рублей

Московский Комсомолец03:40
URA.Ru

Россиянам объяснили, как добиться пенсии в 90 тысяч рублей

URA.Ru18:31
Телеканал 360°

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Телеканал 360°01:30
Царьград

Пенсия в 100 тысяч рублей - реальность: Эксперты назвали два способа

Царьград01:25
Слово и Дело

Названы способы накопления пенсии до 90 тысяч рублей в месяц

Слово и Дело20:01
РИА Новости

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

РИА Новости02:26

В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
582

Суд взыскал с Шестуна имущество на миллиард рублей

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна и подконтрольных лиц имущества более чем на 1 миллиард рублей, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
РИА Новости10:38

Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUM07:25
1,9K

Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русском10:38
4

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости08:41
256