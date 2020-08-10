Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей
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Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.В источнике
С чего всё началось
Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей
Москвичи хотели бы получать пенсию в размере 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране, показывает опрос НПФ Сбербанка, с которым ознакомились «Известия». В целом по России размер "пенсии мечты" составляет 59 тыс. Накопить самому на такие выплаты реально, отметили аналитики.
Известия17:01
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