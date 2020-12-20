Россиянам рассказали, как получить кредит при отказе всех банков
Россиянам рассказали, как получить кредит при отказе всех банков, передает агентство "Прайм". Самые популярные причины отказа в выдаче кредита: недостаточный подтвержденный уровень дохода, высокая долговая нагрузка и плохая кредитная история, пишет агентство.В источнике
С чего всё началось
Как получить кредит, если все банки вам отказали
Самыми популярными причинами отказа в выдаче кредита служат недостаточный подтвержденный уровень дохода, высокая долговая нагрузка, а также плохая кредитная история — если заемщик ранее допускал просрочки по кредитам, поясняет первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.
ПРАЙМ19:56
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