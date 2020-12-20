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Газета.Ru
Газета.Ru

Россиянам рассказали, как получить кредит при отказе всех банков

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Россиянам рассказали, как получить кредит при отказе всех банков, передает агентство "Прайм". Самые популярные причины отказа в выдаче кредита: недостаточный подтвержденный уровень дохода, высокая долговая нагрузка и плохая кредитная история, пишет агентство.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Как получить кредит, если все банки вам отказали

Самыми популярными причинами отказа в выдаче кредита служат недостаточный подтвержденный уровень дохода, высокая долговая нагрузка, а также плохая кредитная история — если заемщик ранее допускал просрочки по кредитам, поясняет первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.
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Эксперты объяснили правила оформления кредита в случае отказа всех банков

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Финансист рассказал, как получить кредит в случае отказа всех банков

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Россиянам рассказали, как получить кредит при отказе всех банков

Газета.Ru02:12
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Россиянам дали советы, как получить кредит при отказе всех банков

Life.ru05:18
URA.Ru

Финансист: как получить кредит при отказе всех банков

URA.Ru22:01
ПРАЙМ

Как получить кредит, если все банки вам отказали

ПРАЙМ19:56

В России объяснили неэффективность современных средств ПВО в карабахском конфликте

Ряд интернет-изданий, ссылаясь на мнение неназванных российских специалистов, сообщил, что результатом конфликта в Нагорном Карабахе явилась демонстрация неэффективности средств противовоздушной обороны.
В России объяснили неэффективность современных средств ПВО в карабахском конфликте
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