В условиях обесценивания национальной валюты выгодно покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, которые в перспективе могут вырасти в цене. Помочь экономике мог бы отказ Центрального банка России (ЦБ) от повышения ключевой ставки.

с чего всё началось

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru. Он рекомендует в условиях девальвации приобрести долгосрочные рублевые акции российских компаний, так как они могут вырасти в цене.

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