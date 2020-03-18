Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru. Он рекомендует в условиях девальвации приобрести долгосрочные рублевые акции российских компаний, так как они могут вырасти в цене.
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с чего всё началось

Как сохранить рублевые сбережения в кризис

В условиях обесценивания национальной валюты выгодно покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, которые в перспективе могут вырасти в цене. Помочь экономике мог бы отказ Центрального банка России (ЦБ) от повышения ключевой ставки.
URA.Ruвчера в 11:23

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Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

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Финансовый аналитик Коган объяснил, как в кризис сохранить рублевые сбережения

Народные новостивчера в 22:26

Как сохранить рублевые сбережения в кризис

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Эксперт назвал способ сохранить сбережения на фоне падения рубля

Известиявчера в 20:48

Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис

РИА Новостивчера в 18:34

«Они устраивают нам, по сути, нефтяной джихад»: эксперты об обвале рубля

Реальное времявчера в 11:52

Эксперт дал советы по сохранению рублевых сбережений

Телеканал 360°вчера в 21:04
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Экономика

Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году

В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
RT на русском вчера в 12:59
Происшествия

В Москве аферистка обманула банк на миллиард рублей

Полицейские задержали жительницу Подмосковья, которой инкриминируется мошенничество более чем на 1 миллиард рублей при получении кредита в московском банке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 01:17
Общество

В Венеции из-за карантина очистилась вода в каналах

Венеция, Италия, 18 марта 2020, 06:16 — REGNUM Ограничения на передвижение в Венеции, введенные на фоне эпидемии коронавируса в Италии, привели к улучшению состояния воды в городских каналах, 17 марта сообщает издание The Art Newspaper.
REGNUM 17 марта в 23:16
Кино

Съемки продолжения «Аватара» переносятся из-за коронавируса

Продолжение «Аватара» не выйдет в запланированном будущем из-за эпидемии коронавируса.
ToDay News Ufa 17 марта в 16:05
Шоу-бизнес

Волочкова назвала средство от коронавируса

Прославившаяся своим эпатажным поведением балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу ажиотажа из-за объявленной пандемии коронавируса.
Pravda.Ru 17 марта в 13:25
Политика

ДНР закрывает границу с Украиной

«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 15:45
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM вчера в 13:12
Экономика

Электронный кошелек дома не забудешь

Россияне считают самыми удобными способами оплаты в онлайн-магазинах банковские карты и электронные кошельки.
Российская газета вчера в 12:16
Кино

Universal проведет в онлайн-режиме премьеры фильмов

Чтобы не переносить премьеры на более поздний срок, было решено уменьшить период между выходом фильмов в кинотеатрах и на онлайн-платформах.
Live24 17 марта в 06:27
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147.
Газета.Ru вчера в 07:34
Общество

В Минобороны опровергли информацию о комендантском часе в Москве

Информацию о введении комендантского часа в Москве опровергли в Минобороны РФ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на военное ведомство.
Национальная служба новостей вчера в 17:20
Политика

Польский журналист призвал равняться на Россию

В материале Obserwator Polityczny польский журналист отметил то, как Россия преодолевает глобальные трудности, и способность страны помочь другим.
Газета.Ru 01:33
Происшествия

Замминистра по ЧС Татарстана задержан по подозрению в коррупции

ТАСС 17 марта в 12:46
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова

РИА Новости вчера в 22:57
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

Газета.Ru 17 марта в 10:46
Кино

Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире

Фильм "Заражение" (Contagion) стал самой просматриваемой в интернете картиной за последние недели.
Москва 24 вчера в 21:23
Шоу-бизнес

Ведущая «Дома-2» Катя Жужа объявила о беременности

«Самый лучший подарок», - подписала снимок знаменитость. Поклонники уже успели поздравить звезду «Дома-2» со столь радостным событием.
RuNews24.ru вчера в 07:21
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую

VSE42.RU вчера в 05:24
Экономика

Рубль занял второе место по волатильности мировых валют

Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира на фоне выхода России из сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 19:07
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс вчера в 02:21
Финансы

Биржевой курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
Ведомости вчера в 11:35
Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами

По данным Росстата, самые низкие средние зарплаты оказались в Карачаево-Черкесии (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), в Ивановской области (27,3 тысячи рублей), Ингушетии (27,5 тысячи рублей) и Чечне (27,7 тысячи рублей).
РИА Новости вчера в 23:34
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru вчера в 13:49
Общество

Коронавирус у южных границ ДНР: найден заражённый

Как сообщала «Русская Весна», вчера Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о прекращении работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной с полуночи 21 марта до стабилизации эпидобстановки.
Rusvesna.su 01:30
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 12:40
Здоровье

Правительство попросили разрешить врачам ставить диагноз в Сети

Фонд развития интернет-инициатив из-за пандемии COVID-19 предложил правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
РИА Новости 01:34
Политика

Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 17:39
Экономика

Валютный рынок отыгрывает обвал товарного

Валютный рынок отыгрывает обвал товарного Курс доллара на российском рынке после четырехлетнего перерыва поднялся выше уровня 80 руб./$.
Коммерсантъ вчера в 15:16
Экономика

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

Правительство и Центробанк продолжают принимать оперативные меры против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках, отмечается в заявлении.
Вести.Ru 17 марта в 02:52
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском вчера в 11:55
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