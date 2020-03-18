Коронавирус
Газета.RuРоссиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru. Он рекомендует в условиях девальвации приобрести долгосрочные рублевые акции российских компаний, так как они могут вырасти в цене.
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с чего всё началось
Не стоит торопиться продавать или покупать большие объемы валюты или вкладываться в акции, не оценив риски. Такое мнение в разговоре с корреспондентом URA.RU высказал управляющий директор инвестиционной компании «Московские партнеры» Евгений Коган.URA.Ru05:18
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Финансовый аналитик Коган объяснил, как в кризис сохранить рублевые сбережения
Народные новостивчера в 22:26
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Дипломаты обращают внимание, что с 18 по 31 марта в стране приостанавливается работа большинства увеселительных заведений: баров, театров, массажных салонов, спа и фитнес-залов в Бангкоке и соседних провинциях.
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Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
Общество
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Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Политика
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Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Экономика
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Напомним, что при падении цены на нефть Brent в начале 2016 года до 27 долларов за баррель "американец" дорожал до 85,85 рубля, а евро - до 93,45 рубля.
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Шоу-бизнес
Темникова вколола в щеки жир с живота
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Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев.
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
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Власти подготовили новый план поддержки россиян в условиях кризиса
Правительство разработало новый антикризисный план поддержки экономики из-за коронавируса.