Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru. Он рекомендует в условиях девальвации приобрести долгосрочные рублевые акции российских компаний, так как они могут вырасти в цене.
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Как сохранить рублевые сбережения в кризис

Не стоит торопиться продавать или покупать большие объемы валюты или вкладываться в акции, не оценив риски. Такое мнение в разговоре с корреспондентом URA.RU высказал управляющий директор инвестиционной компании «Московские партнеры» Евгений Коган.
URA.Ru05:18

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Как сохранить рублевые сбережения в кризис

URA.Ru05:18

Назван способ сохранить сбережения на фоне падения рубля

REGNUM01:32

Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис

РИА Новостивчера в 18:34

Финансовый аналитик Коган объяснил, как в кризис сохранить рублевые сбережения

Народные новостивчера в 22:26

Эксперт дал советы по сохранению рублевых сбережений

Телеканал 360°вчера в 21:04

Эксперт назвал способ сохранить сбережения на фоне падения рубля

Известиявчера в 20:48

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Газета.Ruвчера в 23:21
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Общество

В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 08:56
Финансы

Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть

России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".
Интерфакс 14:37
Технологии

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 20:34
Футбол

Хеведес раскритиковал отношение людей в России к коронавирусу

Защитнику Локомотива Бенедикту Хеведесу не нравится отношение российских граждан к пандемии коронавируса.
Bethub.org 13:57
Гаджеты

Microsoft анонсировала DirectX 12 Ultimate — он поможет оптимизации игр с трассировкой лучей

CyberSport.ru 17:26
Общество

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
RT на русском 16:14
Здоровье

В России расшифровали геном коронавируса

РИА Новости 10:52
Наука

Составы на этиловом спирте оказались эффективны против коронавируса

Обеззараживающие составы на основе этилового спирта быстро уничтожают коронавирус нового типа, если концентрация этанола или пропанола в них превышает 30%, сообщается в электронной научной библиотеке bioRxiv.
Аргументы и Факты вчера в 07:10
Энергетика

Китай отказывается от российской нефти

Крупнейший мировой потребитель нефти Китай намерен отказаться от поставок нефти из России.
ToDay News Ufa 16:12
Общество

Из Черногории вывезли более 550 российских туристов

Россия эвакуировала из Черногории двумя рейсами «Победы» и одним рейсом S7 более 550 туристов, сообщили в посольстве России.
Коммерсантъ 18:56
Общество

В Абакане введен режим ЧС по коронавирусу

Накануне, 18 марта, на территории Абакана введен режим ЧС по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
RuNews24.ru 00:46
Происшествия

В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство

В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина во время кражи алкогольных напитков, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 17:06
Волейбол

Игрок казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом

Как стало известно «БИЗНЕС Online», первым заразившимся коронавирусом жителем Казани стал французский доигровщик «Зенита» Эрвин Нгапет.
Спорт БИЗНЕС Online 13:55
Политика

Жириновский раскритиковал Шнурова за его слова о принадлежности Крыма

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике лидера группы "Ленинград" и политика Сергея Шнурова, после того как тот насчет принадлежности Крыма заявил следующее: "Поживем — увидим".
Газета.Ru 11:45
Общество

Россиянам рекомендовано покинуть Таиланд

Дипломаты обращают внимание, что с 18 по 31 марта в стране приостанавливается работа большинства увеселительных заведений: баров, театров, массажных салонов, спа и фитнес-залов в Бангкоке и соседних провинциях.
ТурДом 06:24
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
SMINEWS в Подольске 17 марта в 12:22
Общество

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России

Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Газета.Ru 09:48
Политика

Трамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции.
ТАСС 19:55
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Evo-rus.com 17 марта в 07:13
Экономика

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 21:02
Наука

Взгляд со стороны может помочь женщинам быть терпимее к себе

В результате специалисты выяснили, что женщинам казались их цифровые тела гораздо привлекательнее, чем в реальности.
МедиаПоток 12:45
Футбол

Игуаин улетел в Аргентину. В «Ювентусе» действует карантин

Soccer.ru 14:47
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru 09:14
Финансы

Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля

Напомним, что при падении цены на нефть Brent в начале 2016 года до 27 долларов за баррель "американец" дорожал до 85,85 рубля, а евро - до 93,45 рубля.
Российская газета вчера в 23:00
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск вчера в 13:52
Шоу-бизнес

Темникова вколола в щеки жир с живота

КМВ Новости 12:07
Общество

Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев.
РИА Новости 12:54
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 16:07
Общество

Коронавирусом заразился князь Монако

Известен как бобслеист, дзюдоист и даже полярник Заражение коронавирусом имеет характер массового заболевания в правящих кругах Ирана.
Популярная механика 12:03
Экономика

Власти подготовили новый план поддержки россиян в условиях кризиса

Правительство разработало новый антикризисный план поддержки экономики из-за коронавируса.
URA.Ru 21:04
Как работают Яндекс.Новости?
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