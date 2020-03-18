Не стоит торопиться продавать или покупать большие объемы валюты или вкладываться в акции, не оценив риски. Такое мнение в разговоре с корреспондентом URA.RU высказал управляющий директор инвестиционной компании «Московские партнеры» Евгений Коган.

с чего всё началось

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru. Он рекомендует в условиях девальвации приобрести долгосрочные рублевые акции российских компаний, так как они могут вырасти в цене.

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