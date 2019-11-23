Одной из главных ошибок при сезонной смене колес является использование старой резины, срок годности которой ограничен, пишет журнал «За рулем». Также некоторые автовладельцы неправильно хранят колеса. Автор статьи отмечает, что они должны находиться в сухом, прохладном, проветриваемом помещении.

Россиянам рассказали о главных ошибках при сезонной смене колес

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