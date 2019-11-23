Одной из главных ошибок при сезонной смене колес является использование старой резины, срок годности которой ограничен, пишет журнал «За рулем». Также некоторые автовладельцы неправильно хранят колеса. Автор статьи отмечает, что они должны находиться в сухом, прохладном, проветриваемом помещении.

Россиянам рассказали о главных ошибках при сезонной смене колес

Спорт Президент ВФЛА Шляхтин ушел в отставку Заявление об уходе с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин передал президиуму ВФЛА, передает ТАСС в субботу, 23 ноября.

Политика Трюдо говорил о НАТО с Зеленским Предстоящий саммит НАТО обсудил по телефону канадский премьер-министр Джастин Трюдо с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщили 22 ноября в пресс-службе главы правительства Канады.

Музыка Ротару возвращается в Россию из-за Зеленского Внезапная любовь к нашей стране у Софии Ротару вспыхнула после смены власти на Украине.

Общество Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение «Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.

Происшествия 23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.

Культура Шахназаров раскритиковал засилье фильмов о проблемной России Режиссер и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назвал популярность за рубежом фильмов о проблемной России тенденцией, вредящей имиджу страны.

Фигурное катание Загитова высказалась о тейпах на своей спине Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос о появлении тейпов на спине в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.

Происшествия В Днепре неизвестные в масках избили местных активистов По словам Мельничука, 22 ноября примерно в 22:00 пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение организации «Сичеславська Просвита» в Днепре и избили активистов.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником 22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.