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Lenta.ruРоссиянам рассказали о главных ошибках при сезонной смене колес
Одной из главных ошибок при сезонной смене колес является использование старой резины, срок годности которой ограничен, пишет журнал «За рулем». Также некоторые автовладельцы неправильно хранят колеса. Автор статьи отмечает, что они должны находиться в сухом, прохладном, проветриваемом помещении.
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Происшествия
В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри чувствуют себя изгоями в королевской семье
Онлайн-издание People сообщает, что Меган Маркл и принц Гарри чувствуют себя изолированными от остальных членов королевской семьи.
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ФСБ показала украинские корабли в момент передачи
Спорт
Президент ВФЛА Шляхтин ушел в отставку
Заявление об уходе с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин передал президиуму ВФЛА, передает ТАСС в субботу, 23 ноября.
Политика
Путин призвал ЕР «терзать и трясти» чиновников на местах
Президент России Владимир Путин призвал партию "Единая Россия" "терзать и трясти" чиновников на местах, добиваться принятия решений во всех сферах, где это необходимо.
Шоу-бизнес
Виктория Боня показала дом в Лондоне
Виктория признается, что сейчас дома достаточно холодно, так как в Лондоне стоит промозглая погода.
Политика
Трюдо говорил о НАТО с Зеленским
Предстоящий саммит НАТО обсудил по телефону канадский премьер-министр Джастин Трюдо с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщили 22 ноября в пресс-службе главы правительства Канады.
Происшествия
Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности
Музыка
Ротару возвращается в Россию из-за Зеленского
Внезапная любовь к нашей стране у Софии Ротару вспыхнула после смены власти на Украине.
Политика
Команда Зеленского рассказала о «стратегии возвращения Крыма»
Руководитель "представительства" украинского президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда Владимира Зеленского активно занимается разработкой "стратегии возвращения" полуострова.
Политика
Нарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Соединённые Штаты в причастности к политическому кризису в Боливии.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Политика
Киевский бизнесмен сравнил отток украинцев за границу с коррупцией
Киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».
Футбол
Рубин — Зенит 1:1 (2-й тайм)
Казанский "Рубин" и петербургский "Зенит" определились со стартовыми составами на матч 17-го тура чемпионата России.
Происшествия
Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами
Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Происшествия
Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой на МКАД
В Москве сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) устроили погоню со стрельбой за угонщиком на МКАД.
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
Культура
Шахназаров раскритиковал засилье фильмов о проблемной России
Режиссер и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назвал популярность за рубежом фильмов о проблемной России тенденцией, вредящей имиджу страны.
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Политика
Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС.
Политика
В новом правительстве Украины все понимают: мир с Россией возможен только после возврата Крыма (Гордон, Украина) (Гордон)
Дмитрий Кулеба: Искренне надеюсь, что когда-нибудь эта должность в принципе не понадобится, потому что все органы власти будут эффективно работать над интеграцией и без поддержки вице-премьера.
Музыка
Появилось видео «драки» Баскова с Крутым после выступления в Минске
Игорь Крутой и Николай Басков «вцепились» друг в друга на полу после проведения концерта в столице Белоруссии.
Фигурное катание
Загитова высказалась о тейпах на своей спине
Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос о появлении тейпов на спине в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Происшествия
В Днепре неизвестные в масках избили местных активистов
По словам Мельничука, 22 ноября примерно в 22:00 пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение организации «Сичеславська Просвита» в Днепре и избили активистов.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Спорт
В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса
Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Политика
Волгоградская делегация работает на съезде «Единой России»
Волгоградскую область представляет делегация из сенаторов и депутатов Госдумы от региона, руководителей областной законодательной и исполнительной властей, координаторов партийных проектов.