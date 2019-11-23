Общество
Lenta.ruРоссиянам рассказали о главных ошибках при сезонной смене колес
Одной из главных ошибок при сезонной смене колес является использование старой резины, срок годности которой ограничен, пишет журнал «За рулем». Также некоторые автовладельцы неправильно хранят колеса. Автор статьи отмечает, что они должны находиться в сухом, прохладном, проветриваемом помещении.
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Музыка
Украинская певица София Ротару вернется в Россию
Транспорт
Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Общество
СМИ: потерпевший крушение у побережья Одессы танкер занимался контрабандой нефтепродуктов
Танкер Delfi, потерпевший аварию у побережья Одессы, участвовал в контрабандных схемах.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Фигуристка Алена Косторная выиграла золотую медаль на соревнованиях одиночниц на последнем этапе Гран-при в японском городе Саппоро.
Культура
Максим Фадеев рассказал о проблемах со слухом
Здоровье
Названы снижающие тестостерон продукты
Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
Политика
Москва выразила озабоченность Японии по поводу альянса с США
Глава российского МИД Сергей Лавров передал своему японскому коллеге Тосимицу Мотэги список озабоченностей в связи с военно-политическим альянсом Токио и Вашингтона.
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Экономика
В Госдуме объявили о мировом экономическом кризисе
Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).
Спорт
В WADA рекомендовали признать РУСАДА не соответствующим кодексу
Комитетом по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) было рекомендовано исполкому организации признать деятельность Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей антидопинговому кодексу.
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России
Грозненский "Ахмат" на выезде обыграл "Оренбург" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
Шоу-бизнес
Бойфренд Евгении Феофилактовой: «Моя предыдущая жена – психбольная сука»
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удаляет из соцсетей фотографии с актрисой
Супруг Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышев начал удалять фотографии с женой из личного профиля в Instagram.
Спорт
Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
Гаджеты
Лучшие телевизоры с диагональю экрана 32-43 дюйма
Армия и оружие
Швеция обвинила российское судно в нарушении границы
Швеция расценила этот случай как нарушение правил пребывания на территории страны, так как у судна не было действующего разрешения.
Космос
«Роскосмос» обнаружил приближающийся к Земле астероид
Общество
Ночь в Москве была самой холодной с начала осени
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, сообщил РИАМО в пятницу представитель центра погоды «Фобос».
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии
Происшествия
В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика
Спасатели и полицейские ведут розыск 12-летнего мальчика, который пропал накануне в селе Песчанка, об этом рассказал ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
Происшествия
Львовский аэропорт возобновил работу после ЧП с самолетом
Международный аэропорт "Львов" возобновил работу в штатном режиме после инцидента с самолетом "МАУ", сообщила пресс-служба аэропорта.
Политика
Медведев поставил задачи «Единой России» на предстоящих выборах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал главные задачи партии «Единая Россия» на предстоящих в 2020–2021 годах выборах.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Армия и оружие
Турция сообщила об автономной работе ЗРС С-400
Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 являются важным рычагом в обеспечении безопасности Турции.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.