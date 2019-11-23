Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам рассказали о главных ошибках при сезонной смене колес

Одной из главных ошибок при сезонной смене колес является использование старой резины, срок годности которой ограничен, пишет журнал «За рулем». Также некоторые автовладельцы неправильно хранят колеса. Автор статьи отмечает, что они должны находиться в сухом, прохладном, проветриваемом помещении.
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СМИ назвали главные ошибки водителей при сезонной смене колес

РБК02:45

Россиянам рассказали о главных ошибках при сезонной смене колес

Lenta.ruвчера в 22:51

Специалисты назвали основные ошибки при сезонной смене колес

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Комсомольская правда00:40

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Life.ruвчера в 21:44

Автоэксперты составили топ–5 ошибок при сезонной смене колес

Вечерняя Москвавчера в 21:25

Названы основные ошибки при сезонной смене колес

РИА Новостивчера в 20:06
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Авто

Раскрыта дата старта продаж Lada Vesta с вариатором

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В Петербурге поймали двух мужчин, сливающих химикаты в канализацию

Обо всем рассказали в пресс-службе «Водоканала». Сотрудник предприятия заметил двух подозрительных мужчин на улице Двинской.
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Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
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Пиар-директор Началовой сообщила о выпуске неизданных песен певицы

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Общество

Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
РБК вчера в 04:33
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В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.
Известия вчера в 13:22
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Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
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Ламбьель рассказал, как начал работать с фигуристом Уно

Тренер по фигурному катанию Стефан Ламбьель рассказал, как начал сотрудничество с серебряным призёром Олимпийских игр Сёмой Уно.
RT на русском 03:16
Общество

Роза Сябитова ответила на слова о быстро стареющих россиянках

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Госпитализирован российский участник «Детского Евровидения»

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Исполнительница роли Дейенерис в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк приняла участие в записи подкаста Armchair Expert, где рассказала, как ее заставляли сниматься обнаженной в сериале.
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Политика

Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
РИА Новости вчера в 17:23
Гаджеты

Дорогой гибкий смартфон Huawei Mate X сметают с прилавков

Компания Huawei сегодня сообщила о доступности расширенной партии смартфонов Huawei Mate X после того, как неделю назад стартовая партия была распродана буквально за секунды.
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В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту

RT на русском 03:29
Гаджеты

Смартфон iPhone 12 Pro может получить 6 Гб оперативной памяти

В Сети появились некоторые данные о новых смартфонах iPhone 12 Pro 2020 года. Предполагается, что аппарат получит 6 Гб оперативной памяти.
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Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Газета.Ru 21 ноября в 22:29
Спорт

Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.
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Трамп назвал Украину очень коррумпированной страной

Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News назвал Украину очень коррумпированной страной.
Life.ru вчера в 17:12
Общество

Ночь на 21 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени

Ночь на 21 ноября стала самой холодной с начала осени в столице.
РБК 21 ноября в 00:50
Кино

Шахназаров выступил против показа черно-белых фильмов в цвете

По мнению кинорежиссера Карена Шахназарова, демонстрация черно-белых фильмов в цвете нарушает эстетику фильма.
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Политика

Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
RT на русском 03:18
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Малышева перечислила первые симптомы начала рака мозга

Телеведущая Елена Малышева озвучила для СМИ ранние признаки рака мозга.
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Америка может предложить свой план мирного урегулирования на Украине

На помощь независимой стране должен прийти "дипломатический гамбит" — Соединенные Штаты, если усилия Европы по урегулированию конфликта на Украине окажутся тщетными, Так считает бывший посол на Украине, старший научный сотрудник института Брукингса и директор инициативы по контролю и нераспространению ядерного оружия Стивен Пайфер.
Pravda.Ru 03:47
Экономика

«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей

Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
BFM.ru 21 ноября в 08:13
Наука

Целлюлозная мембрана предназначена для защиты кардиостимуляторов

Мембрана сделана из крошечных целлюлозных волокон с углублениями на своей поверхности.
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Общество

Мантуров назвал сроки начала производства российского электромобиля

РБК 03:27
Экономика

«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии

РБК 21 ноября в 23:00
Космос

Астероид размером с челябинский метеорит летит к Земле

На Землю летит неизвестный астероид, который по размеру сопоставим с челябинским метеоритом, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александра Блошенко.
Псковское агентство информации вчера в 15:00
Футбол

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Чемпионат вчера в 06:29
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