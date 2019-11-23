Общество
Lenta.ruРоссиянам рассказали о главных ошибках при сезонной смене колес
Одной из главных ошибок при сезонной смене колес является использование старой резины, срок годности которой ограничен, пишет журнал «За рулем». Также некоторые автовладельцы неправильно хранят колеса. Автор статьи отмечает, что они должны находиться в сухом, прохладном, проветриваемом помещении.
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Авто
Раскрыта дата старта продаж Lada Vesta с вариатором
Происшествия
В Петербурге поймали двух мужчин, сливающих химикаты в канализацию
Обо всем рассказали в пресс-службе «Водоканала». Сотрудник предприятия заметил двух подозрительных мужчин на улице Двинской.
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
Здоровье
Анабиоз впервые применят для спасения жизни при смертельной травме
Исследователи из Университете Мэриленда в Балтиморе объявили о запуске клинических испытаний рискованной процедуры – введения в анабиоз пациентов с серьезными травмами.
Культура
Пиар-директор Началовой сообщила о выпуске неизданных песен певицы
Общество
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
Общество
В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Фигурное катание
Ламбьель рассказал, как начал работать с фигуристом Уно
Тренер по фигурному катанию Стефан Ламбьель рассказал, как начал сотрудничество с серебряным призёром Олимпийских игр Сёмой Уно.
Общество
Роза Сябитова ответила на слова о быстро стареющих россиянках
Культура
Госпитализирован российский участник «Детского Евровидения»
Кино
Эмилию Кларк заставляли сниматься обнаженной в «Игре Престолов»
Исполнительница роли Дейенерис в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк приняла участие в записи подкаста Armchair Expert, где рассказала, как ее заставляли сниматься обнаженной в сериале.
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Гаджеты
Дорогой гибкий смартфон Huawei Mate X сметают с прилавков
Компания Huawei сегодня сообщила о доступности расширенной партии смартфонов Huawei Mate X после того, как неделю назад стартовая партия была распродана буквально за секунды.
Происшествия
В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту
Гаджеты
Смартфон iPhone 12 Pro может получить 6 Гб оперативной памяти
В Сети появились некоторые данные о новых смартфонах iPhone 12 Pro 2020 года. Предполагается, что аппарат получит 6 Гб оперативной памяти.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Спорт
Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.
Политика
Трамп назвал Украину очень коррумпированной страной
Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News назвал Украину очень коррумпированной страной.
Общество
Ночь на 21 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени
Ночь на 21 ноября стала самой холодной с начала осени в столице.
Кино
Шахназаров выступил против показа черно-белых фильмов в цвете
По мнению кинорежиссера Карена Шахназарова, демонстрация черно-белых фильмов в цвете нарушает эстетику фильма.
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Здоровье
Малышева перечислила первые симптомы начала рака мозга
Телеведущая Елена Малышева озвучила для СМИ ранние признаки рака мозга.
Политика
Америка может предложить свой план мирного урегулирования на Украине
На помощь независимой стране должен прийти "дипломатический гамбит" — Соединенные Штаты, если усилия Европы по урегулированию конфликта на Украине окажутся тщетными, Так считает бывший посол на Украине, старший научный сотрудник института Брукингса и директор инициативы по контролю и нераспространению ядерного оружия Стивен Пайфер.
Экономика
«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей
Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
Наука
Целлюлозная мембрана предназначена для защиты кардиостимуляторов
Мембрана сделана из крошечных целлюлозных волокон с углублениями на своей поверхности.
Экономика
«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии
Космос
Астероид размером с челябинский метеорит летит к Земле
На Землю летит неизвестный астероид, который по размеру сопоставим с челябинским метеоритом, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александра Блошенко.
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.